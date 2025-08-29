„Vă rog să vă definiți rolul”. Apelul lui Zelenski după o discuție cu mai mulți lideri europeni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi unui grup de lideri europeni că este important să se elaboreze o definiție clară a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, ca parte a unui plan de asigurare a unui acord de pace cu Rusia, transmite Reuters.

Întâlnirea prin videoconferință cu președintele polonez Karol Nawrocki și liderii Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Danemarcei a fost organizată în Polonia și a venit după un atac rusesc asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, în urma căruia 23 de persoane au fost ucise, potrivit oficialilor locali, .

Zelenski a declarat că participanții la întâlnire și-au „sincronizat” pozițiile, solicitând o presiune mai mare asupra Rusiei înaintea întâlnirilor diplomatice privind conflictul din Ucraina.

În declarațiile sale la întâlnire, publicate pe site-ul prezidențial, Zelenski a afirmat că Ucraina consideră că Vladimir Putin este în continuare interesat doar de continuarea războiului.

Ucraina are nevoie de o bază solidă pentru garanțiile de securitate pe care președintele american Donald Trump le-a acceptat și care au fost discutate timp de o săptămână, precum și de o înțelegere comună a faptului că trebuie pusă mai multă presiune pe Putin, a spus Zelenski.

„Și când vorbim despre garanții de securitate, avem nevoie de răspunsuri clare – cine ne va ajuta să ne apărăm pe teren, în aer și pe mare dacă Rusia va veni din nou?”, a spus el.

„Și cum anume puteți participa. Vă rog să vă definiți rolul”, a adăugat el.

Zelenski a spus că este „important ca președintele Trump să vadă că noi, în Europa, suntem uniți în hotărârea noastră de a pune capăt războiului”.

Trump a încercat să organizeze o întâlnire între Putin și Zelenski și a spus că ar putea impune noi sancțiuni Moscovei dacă nu se înregistrează progrese în încheierea conflictului. Casa Albă a transmis că președintele „nu este mulțumit” de atacul rus din timpul nopții.

Zelenski susține de mult timp apelul lui Trump pentru o întâlnire și a sprijinit apelurile liderilor europeni pentru un armistițiu înaintea negocierilor.

Înalți oficiali ucraineni urmează să poarte vineri discuții cu oficiali ai administrației Trump la New York.