Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei în cursul nopții: Val de rachete balistice și drone asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene

Bloc din Kiev, distrus de atacurile rusești din 28 august Foto: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

Cel puțin patru persoane au fost ucise la Kiev, inclusiv un copil, și peste 20 au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra orașelor ucrainene în noaptea de 27 august spre 28 august, lovind Kievul cu rachete balistice și vizând regiuni aflate departe de linia frontului, relatează Kyiv Independent.

Sirenele de raid aerian au sunat în toată Ucraina, iar locuitorii din aproape fiecare regiune au fost îndemnați să se adăpostească, după ce Rusia a lansat rachete hipersonice și mai multe valuri de drone pe parcursul nopții. Cel puțin patru avioane MiG-31, echipate cu rachete Kinjal, au decolat în timpul atacului.

Kievul a fost zguduit de explozii, capitala fiind lovită de drone și rachete balistice care au avariat locuințe, birouri și școli din oraș. Un bloc de cinci etaje a fost lovit direct și a fost complet distrus.

Orașul a fost atacat din mai multe direcții cu drone de tip Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră și rachete Kinjal, a declarat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko.

Primele explozii s-au auzit la Kiev miercuri în jurul orei 21:30, când primarul Vitali Kliciko a anunțat că unitățile de apărare antiaeriană acționează deasupra orașului. Tkacenko a precizat că apărările au fost din nou activate în jurul miezului nopții, când un alt grup de drone s-a apropiat de capitală.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că zeci de drone zburau în roiuri deasupra regiunilor centrale și sudice ale țării, inclusiv în regiunile Jîtomîr, Odesa și Mîkolaiv. Alarme aeriene au fost emise și pentru regiunile din vestul Ucrainei, precum Ternopil, Liov și Ivano-Frankivsk.

Ulterior, Forțele Aeriene au anunțat că Rusia a lansat purtători de rachete balistice spre centrul Ucrainei.

Kievul, sub un atac masiv

În jurul orei 3 dimineața, alte explozii puternice s-au auzit la Kiev, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului. Tkacenko a confirmat că Rusia a atacat orașul cu rachete balistice.

„În această noapte, Kievul se află sub un atac masiv al statului terorist rus”, a declarat Tkacenko.

În timp ce Kievul încă suferea din cauza atacului asupra cartierelor rezidențiale, Rusia a lansat un nou val de rachete de croazieră asupra capitalei și a altor regiuni ucrainene în jurul orei 5:30 dimineața. Noi explozii au zguduit orașul, în timp ce echipele de salvare încă căutau victime sub dărâmăturile clădirilor lovite de rachetele balistice cu doar câteva ore înainte.

Autoritățile au confirmat că cel puțin patru persoane au murit în atac, inclusiv un adolescent de 14 ani.

Peste 20 de persoane au fost rănite, dintre care 18 au fost spitalizate, a precizat primarul Kliciko. Printre victime se numără copii de 7, 10 și 11 ani.

Tkacenko a declarat că peste 20 de locații au fost avariate, inclusiv un centru comercial din centrul Kievului.

În districtul Darnîțki, atacul a avariat două clădiri rezidențiale, una cu cinci etaje și alta cu 16. Clădirea de cinci etaje a fost lovită direct, ceea ce a dus la prăbușirea structurii de la parter până la ultimul etaj. Administrația Militară a Orașului Kiev a raportat „distrugeri semnificative” și a precizat că operațiunile de salvare sunt în desfășurare.

O altă locuință și o grădiniță din zonă au fost avariate.

Incendii au izbucnit și la o clădire de birouri cu trei etaje și într-un imobil cu 25 de etaje din districtul Dniprovskîi. Drone s-au prăbușit lângă un bloc de nouă etaje, iar mașinile din zonă au luat foc.

„Numărul obiectivelor avariate din Kiev va ajunge din nou la sute”

În districtul Șevcenkivskîi, atacul a provocat un incendiu într-o clădire rezidențială și a avariat un birou, o instituție de învățământ și două clădiri nerezidențiale, a spus Kliciko. În districtul Solomianskîi, o casă a luat foc.

Pagube au fost înregistrate și în districtele Holosiivskîi, Obolonskîi și Desnîanskîi.

„În total, numărul obiectivelor avariate din Kiev va ajunge din nou la sute, cu mii de geamuri sparte”, a spus Tkacenko.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a publicat pe Telegram o fotografie cu o clădire rezidențială distrusă, în timpul atacului în desfășurare.

„Tot ce trebuie să știți despre statul terorist, (președintele rus Vladimir) Putin și ‘dorința’ lor de pace”, a scris acesta.

Rusia a intensificat frecvența și intensitatea atacurilor aeriene asupra orașelor ucrainene de la începutul anului 2025. Pe 29 iulie, Rusia a lansat cel mai mortal atac împotriva Kievului din acest an, ucigând 31 de civili într-un bombardament masiv combinat.

În timp ce Casa Albă face presiuni pentru un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, Rusia continuă să exercite presiuni suplimentare asupra Kievului prin atacuri constante asupra orașelor și prin intensificarea ofensivei terestre.