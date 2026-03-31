Premierul Bolojan, pentru un important ziar francez: „O ruptură între UE și America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală”

„ Mi-e greu să-mi imaginez lumea occidentală fără binomul Statele Unite/Europa, chiar dacă uneori există moduri diferite de a gândi”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu acordat cotidianului francez Le Figaro.

Prim-ministrul român Ilie Bolojan a declarat că Statele Unite au nevoie de Uniunea Europeană și că îi este greu să își imagineze lumea occidentală fără binomul Statele Unite/Europa.

El a făcut afirmațiile într-un interviu acordat ziarului francez Le Figaro, în care a fost chestionat pe tema retragerii parțiale a unor trupe SUA din România și pe tema relației cu Franța.

Întrebat dacă retragerea americană a fost frustrantă pentru România, Bolojan a spus că Bucureștiul „a susținut existența bazelor militare NATO, inclusiv cu militari americani sau francezi”, dar că „ înțelegem, de asemenea, că americanii le cer europenilor să-și asume o parte mai mare din apărarea lor”.

În acest context, el a spus că România „a mărit bugetul apărării colaborând cu industria europeană de apărare, inclusiv cu industria franceză”.

„Nu cred că votul în unanimitate trebuie menținut”

Chestionat pe tema viitorului UE, premierul a spus că „Uniunea Europeană poate rămâne competitivă în următorii ani doar dacă rămânem împreună și dacă ne consolidăm”.

„În competiția globală, fără o masă economică importantă, țările mai izolate nu vor mai fi competitive”, a adăugat șeful guvernului.

El a subliniat de asemenea că este în favoarea unei Europe mai integrate economic, fără bariere, în care deciziile sunt luate mai rapid.

În acest context, Bolojan s-a pronunțat în favoarea unei reforme a sistemului de luare a deciziilor în Consiliul European: „Nu cred că votul în unanimitate trebuie menținut”.

Vă temeți că veți fi abandonați de America?

Întrebat dacă se teme că România ar putea fi abandonată de SUA, Bolojan a făcut referire la „catastrofa” unei rupturi între UE și SUA.

„Statele Unite pot lua decizii pe care le consideră legitime în raport cu politica lor într-o regiune a lumii. Dar pentru noi, aderarea la NATO a fost un element foarte important, iar Statele Unite au fost și sunt în continuare un scut major pentru Europa, mai ales pentru Europa de Est”, a spus premierul.

„Considerăm că prezența americană în cadrul NATO rămâne crucială. Statele Unite au nevoie, de asemenea, de Uniunea Europeană. Mi-e greu să-mi imaginez lumea occidentală fără binomul Statele Unite/Europa, chiar dacă uneori există moduri diferite de a gândi”, a adăugat el.

„Nu trebuie uitat că fiecare țară care a aderat la NATO a dorit acest lucru: nimeni nu ne-a obligat. Consider că o ruptură politică între UE și America ar fi o catastrofă pentru întreaga lume occidentală”, a mai spus Bolojan.

„Practic, apărarea flancului sud-estic al NATO este asigurată de Franța”

În același timp, el a subliniat importanța relației România-Franța, făcând printre altele o referire la alegerile din 2027 din Hexagon, unde sondajele consideră că favorit este candidatul extremei-drepte.

„Avem o colaborare foarte importantă cu ea. Practic, apărarea flancului sud-estic al NATO este asigurată de Franța și suntem recunoscători pentru acest angajament”, a spus premierul.

El a subliniat de asemenea că Franța este al treilea investitor din România și a amintit că, din punct de vedere istoric, bazele statului român au fost puse cu ajutorul Franței.

„Franța și România sunt parteneri de lungă durată. Având în vedere alegerile pe care le veți avea în 2027, îmi doresc ca Franța să rămână motorul politico-economic al Europei”, a mai spus Bolojan.