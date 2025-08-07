Vacanță de vară în online: elevii din România petrec zilnic aproape 6 ore pe rețelele de socializare. Avertismentul experților

Adolescenții și tinerii din România petrec în medie aproape 6 ore pe zi pe rețelele de socializare în timpul verii, în principiu datorită timpului liber generos de care se bucură fără activitățile școlare, reiese dintr-o analiză realizată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

Potrivit analizei CJI, în lunile de vară, tinerii manifestă o preferință crescută pentru platforme centrate pe divertisment și interacțiune rapidă, precum Instagram și TikTok.

„Timpul nestructurat din vacanța de vară favorizează o creștere a timpului petrecut online de către copii și adolescenți, cu potențiale implicații asupra dezvoltării lor cognitive, dar și asupra performanței școlare”, atrage atenția un studiu realizat de Universitatea Badji Mokhtar Annaba din Tunisia, citat în analiza CJI.

Categoria de elevi români dependentă de rețelele sociale

Elevii de liceu din România spun că petrec în general 6 ore pe zi pe internet, în timp ce elevii de gimnaziu petrec 4 ore pe zi, iar cei de clasele a III-a și a IV-a 2 ore, conform unui studiu realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent.

Elevii de liceu și gimnaziu folosesc cel mai mult internetul pentru a comunica cu prietenii, familia sau cu alte persoane, pentru a urmări conținut media pe rețelele sociale și pentru a asculta muzică.

Topul rețelelor sociale utilizate de elevii din România

Potrivit studiului demarat de CJI pe parcursul anului 2024, o treime dintre elevii de liceu și aproape un sfert din elevii de gimnaziu afirmă că petrec pe TikTok mai mult de 5 ore într-o zi obișnuită. Mai mult de o treime dintre elevii de liceu și de gimnaziu folosesc această rețea socială între 2-3 ore într-o zi (36.2% la liceu, 32.3% la gimnaziu).

TikTok este urmată de Instagram, pe care 22.8% dintre elevii de liceu și 17.8% dintre elevii de gimnaziu afirmă că petrec peste 5 ore pe zi. În același timp, cei mai mulți elevi de liceu și de gimnaziu utilizează Instagram mai degrabă sub o oră pe zi (26.1% la liceu, 34.6% la gimnaziu) și între 2- 3 ore pe zi (33.9% la liceu, 31% la gimnaziu).

În ceea ce privește WhatsApp, acesta este utilizat într-o zi obișnuită de obicei o oră sau mai puțin; mai mult de jumătate dintre elevii de liceu și cei de gimnaziu au oferit acest răspuns în proporția cea mai mare: 53.9% la liceu, 56.1% la gimnaziu.

YouTube este aproape la fel de mult utilizat de elevii de liceu și de cei de gimnaziu, cu o durată de o oră sau mai puțin pe zi (în cazul a 36.2% elevi de liceu și 40.2% elevi de gimnaziu) și de 2-3 ore pe zi (în cazul a 36.2% elevi de gimnaziu și 37.7% elevi de liceu), mai reiese din studiu.