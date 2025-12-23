Vacanțele românilor de Crăciun și Revelion, în scădere față de anul trecut. Ce destinații sunt căutate pentru petrecerile de sărbători

Cei mai mulți români aleg să își sărbătorească Crăciunul în zonele rurale ale țării, iar pentru Revelion aleg stațiuni montane sau chiar vacanțe exotice, spune, pentru publicul HotNews, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu.

După un an cu majorări de taxe și prețuri mai mari la servicii și produse, românii călătoresc mai puțin, spune reprezentantul ANAT.

„E o scădere a celor care călătoresc de sărbători, față de anul trecut. Românii doresc să călătorească în continuare, dar o fac mai puțin, ținând cont de anul mai auster și că voucherele de vacanță au fost înjumătățite ca valoare”, spune Traian Bădulescu.

Potrivit estimărilor Institutului Național de Statistică, în fiecare lună a anului 2025 au fost cu aproximativ 5% mai puțini români care au călătorit, comparativ cu anul anterior.

Purtătorul de cuvânt al ANAT spune că cei care călătoresc de sărbători sunt mai atenți la prețuri și aleg perioade mai scurte pentru vacanțe.

Traian Bădulescu afirmă că inflația s-a resimțit și în prețurile sejururilor, care au crescut cu aproximativ 10-15%. Pentru un sejur de trei nopți de Crăciun, o persoană alocă un buget mediu de 2.000 de lei, în timp ce pentru Revelion, românii au un buget mediu de 3.500 de lei.

Topul destinațiilor pentru sărbători

Destinațiile preferate de români pentru petrecerea de Crăciun sunt pensiunile rurale, din Bran, Moieciu, Fundata sau din județele Vâlcea, Gorj și Mehedinți. Nici vacanțele în Maramureș și Bucovina nu lipsesc din alegerile lor, pentru că „aici se păstrează tradițiile”.

Anul acesta, însă, căutate au fost și orașele care au târguri de Crăciun, cel mai popular fiind târgul de Crăciun de la Craiova. „Craiova nu era un oraș turistic atractiv până acum câțiva ani, dar a fost crescut datorită pieței de Crăciun”, spune Traian Bădulescu.

Când vine vorba de petrecerea de Revelion, cei mai mulți români aleg stațiunile montane de pe Valea Prahovei și Poiana Brașov. Urmează, apoi, stațiunile balneare precum Băile Herculane, Sovata, Covasna și Băile Felix.

În străinătate sunt căutate stațiunile de ski din Bulgaria, Austria, Franța sau Elveția. Unii aleg și vacanțe mai îndepărtate. Aproximativ 15.000 de turiști români au ales să își petreacă sărbătorile în Laponia, Dubai, Republica Dominicană, Zanzibar și Thailanda.