Vacanțele românilor, sub presiune: zborurile din Europa, afectate de criza combustibulului. Trei scenarii pentru sezonul estival

O criză a combustibilului pentru avioane în Europa, adâncită de războiul din Golf, pune sub semnul întrebării vacanțele de vară ale turiștilor. Specialiștii avertizează că stocurile de kerosen pot deveni limitate în următoarele săptămâni, ceea ce va duce la scumpirea biletele de avion și la perturbarea programului zborurilor, potrivit unei analize Euronews.

Chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu s-ar încheia mâine, companiile aeriene și călătorii din Europa tot s-ar pregăti pentru o vară turbulentă.

Se preconizează că tarifele aeriene vor rămâne ridicate, iar profiturile companiilor aeriene vor fi sub presiune, întrucât perturbările continue ale livrărilor de combustibil din țările din Golf prin Strâmtoarea Ormuz determină creșterea costurilor și sporesc riscul apariției unor penurii, chiar înainte să înceapă sezonul concediilor.

„Dăm faliment”

Deși reprezentanții UE spun că lucrează la măsuri pentru a limita impactul asupra transportului aerian, companiile aeriene au anunțat deja modificări în transportul aerian.

De exemplu, Scandinavian Airlines a anulat în aprilie aproximativ o mie de plecări. Lufthansa a anunțat reducerea a 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie, pentru a economisi combustibil, iar Air France-KLM a impus o suprataxă de 100 de euro pentru biletele de avion pe distanțe lungi.

Companiile aeriene au motivat aceste creșteri de prețuri, despre care spun că vor fi transmise oamenilor.

„Suntem obligați să facem acest lucru, pentru că altfel vom da faliment în câteva luni”, a declarat Sébastien Justum, vicepreședintele senior al Air France-KLM, la un eveniment recent la Parlamentul European.

Cât de dependentă e Europa de importuri de combustibil

UE nu produce suficient combustibil pentru avioane pentru a satisface cererea internă. Capacitatea sa de rafinare poate acoperi cel mult 70 % din necesarul companiilor aeriene, restul fiind de obicei importat din Orientul Mijlociu.

În aceste condiții, orice întrerupere prelungită a traficului de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz ar putea pune companiile aeriene în dificultate în ceea ce privește aprovizionarea.

Săptămâna trecută, Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că Europa mai dispune de rezerve de kerosen pentru aproximativ șase săptămâni, ceea ce ar putea duce la anularea unor zboruri.

Comisia Europeană susține că anulările zborurilor nu sunt legate de penurii, ci mai degrabă de lipsa de profitabilitate a companiilor aeriene.

Cu toate acestea, pentru a fi în siguranță, a lansat AccelerateEU, un plan pentru a „optimiza” distribuția combustibilului pentru avioane între statele membre și pentru a ajuta la găsirea de livrări alternative.

UE are în vedere și noi importuri din SUA. Cu toate acestea, combustibilul american pentru avioane respectă standarde chimice ușor diferite.

3 scenarii pentru sezonul estival din Europa

Cât de grav va fi impactul va depinde de cât de repede va reveni la normal transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, notează Politico, care a analizat trei scenarii posibile pentru sezonul estival de călătorii în Europa.

1. Scenariul bun: Războiul se termină, Ormuz se redeschide

O încetare a războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz nu ar rezolva criza combustibilului pentru avioane peste noapte, deoarece avioanele petroliere ar avea nevoie de mai mult de o lună pentru a ajunge în Europa din Golf, potrivit Politico.

„Chiar și într-un astfel de scenariu, va dura încă o perioadă de câteva luni pentru a reveni la nivelul necesar”, a avertizat Willie Walsh, directorul general al Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA).

Lipsa aprovizionării cu combustibil pentru avioane înseamnă că prețurile biletelor vor rămâne probabil ridicate pe tot parcursul verii.

Cu toate acestea, o soluționare rapidă a conflictului ar putea preveni anularea pe scară largă a zborurilor sau adoptarea unor măsuri politice menite să reducă cererea de transport, a declarat George Shaw, analist senior în domeniul petrolului la firma de consultanță în energie Kpler.

2. Scenariu rău: Redeschidere parțială, aprovizionare inegală

Mai mulți experți consideră cel mai probabil scenariu o soluționare parțială a conflictului până la începutul verii, transportul maritim reluându-se cu întreruperi.

Într-un astfel de scenariu, prețurile combustibilului pentru avioane ar rămâne ridicate, iar aprovizionarea ar fi incertă, ceea ce înseamnă că „zborurile cu randament scăzut ar fi anulate, iar unele aeroporturi s-ar putea confrunta periodic cu restricții de combustibil”, a scris într-o analiză Frédéric Deleau, vicepreședinte pentru Europa la Federația Internațională a Asociațiilor Controlorilor de Trafic Aerian.

Zborurile pe distanțe lungi și rutele regionale mai puțin populare ar fi cel mai probabil primele pe lista celor care vor fi eliminate. Din cauza prețurilor mari ale biletelor, „oamenii încep să se gândească să meargă cu mașina până în vacanță sau… să stea acasă”, a declarat Andrew Charlton, director general al firmei de consultanță Aviation Advocacy.

Riscul cu care se confruntă, de fapt, pasagerii este legat de preț, adică de suprataxele pentru combustibil, de mai puține bilete la preț redus și de mai puține zboruri pe rutele marginale Marina Efthymiou, profesor de aviație la Universitatea Dublin City:

3. Scenariul cel mai rău: Războiul continuă

Dacă perturbarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz se va prelungi pe tot parcursul verii, „stocurile europene de combustibil pentru avioane riscă să scadă sub nivelurile minime operaționale”, a avertizat Kpler.

În acel moment, reacția pieței de combustibil pentru avioane s-ar orienta către „raționalizarea directă a cererii”.

Potrivit Marinei Efthymiou, dacă situația se agravează și mai mult, penuria de combustibil Jet A1 – cel mai utilizat pentru aviația comercială – poate duce „la raționalizarea combustibilului în Europa și Asia, unde avem o mare dependență de petrolul din Orientul Mijlociu”.

„Per total, însă, întregul sector este expus, iar situația este mult mai gravă decât o creștere obișnuită a prețului petrolului, deoarece se confruntă cu două probleme simultan: prețul și aprovizionarea fizică”, a adăugat ea.

Deși Comisia Europeană a respins scenariul cel mai catastrofic, acela al unei penurii de combustibil pentru avioane care ar afecta aeroporturile din UE, aceasta continuă să elaboreze planuri de urgență.

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a avertizat marți că țările ar putea fi nevoite să-și pună la comun rezervele de combustibil de urgență în cazul în care se va produce o penurie.