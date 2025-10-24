România nu mai are de 3 ani vaccin împotriva bolii care a provocat o pandemie, în timp ce alte țări îl oferă gratuit. „Culmea, există și cerere” / Ce plan are Ministerul Sănătății 

22 octombrie 2021 - Lansarea oficială a 'Maratonului vaccinării pentru viaţă', la Centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor din București. Inquam Photos / George Călin

România este singura din cele șase țări europene în care HotNews a documentat situația COVID-19 care nu are vaccin împotriva COVID. Întrebat de HotNews, Ministerul Sănătății spune că este „în discuții avansate cu producători de vaccinuri”, însă nu vor fi oferite gratuit ca în alte țări europene. În răspuns, instituția nu oferă și un orizont de timp.

Cazurile de COVID au crescut în România, precum și în alte țări europene, după cum HotNews a relatat în prima parte a acestui articol.

Nu toți cei care iau boala merg și la medic, după cum a afirmat, pentru HotNews, Simin Aysel Florescu, medic infecționist și managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”: „Se testează acasă și rămân acasă”.

Însă toți cei care ajung la doctor au un lucru în comun: „Sunt nevaccinați”, spune Simin Aysel Florescu, care este și managerul Spitalului „Victor Babeș”.

Unii români își cumpără vaccinul din străinătate, spune un medic

Și asta deoarece, în România, niciun vaccin împotriva COVID-19 nu mai este disponibil de 3 ani. „Culmea, există și cerere, chiar dacă modestă, poate nu la nivelul altor țări”, spune și dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie din București – Ilfov, într-un dialog cu Hotnews.

Medicul de familie Sandra Alexiu spune inclusiv că are pacienți care profită de vizitele în străinătate pentru a își cumpăra și administra vaccinul împotriva COVID-19.

Manager „Victor Babeș”: „Am avut cazuri de gravide care au venit și au întrebat dacă se pot vaccina. Nu am avut ce să le ofer”

Medicul infecționist Simin Aysel Florescu vorbește, în dialogul cu HotNews, despre importanța acestui vaccin, în rândul anumitor categorii de pacienți.

„Din păcate, nu avem vaccin, cu toate că unele categorii de pacienți ar trebui vaccinate: mă refer aici la vârstnici, la pacienții cu alte afecțiuni cronice grave și la persoanele din azilele de bătrâni, acolo unde se răspândește imediat. Dacă apare la unul, există o probabilitate mare să se răspândească”, atrage atenția Simin Aysel Florescu, care este și managerul Spitalului „Victor Babeș”.

În plus, subliniază medicul infecționist, și gravidele ar trebui vaccinate. „Am avut chiar cazuri de gravide care au venit la spital și au întrebat dacă se pot vaccina. Dar, din păcate, nu am avut ce să le ofer”.

Cum s-a ajuns aici

România este în această situație, după ce, în trecut, a aruncat milioane de doze din cauza lipsei de interes pentru vaccinarea anti-COVID.

În primăvara anului trecut, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății la acea vreme, spunea că România a contractat, inițial, în pandemie, 94 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19, cantitatea fiind redusă, ulterior, la 80 de milioane de doze.

Dintre acestea, „s-au achiziţionat efectiv 36-37 milioane de doze, astea sunt doze care s-au şi utilizat”, mai spunea Rafila, adăugând că „circa 7 milioane de doze (care au rămas neutilizate și au expirat – n.red.) au fost distruse sau urmează să fie distruse în perioada următoare, iar circa 3 milioane de doze mai sunt în depozite.”

„O cantitate de aproape 29 de milioane de doze pentru care exista angajamentul României să le achiziţioneze nu au mai fost achiziţionate, fac obiectul litigiului cu compania Pfizer”, mai spunea fostul ministru al Sănătății, în aprilie anul trecut.

În ianuarie 2024, Pfizer, compania care a dezvoltat primul vaccin anti-COVID, a dat în judecată statul român, la Bruxelles, pe motiv că a încălcat contractul pentru achiziția de vaccinuri încheiat în pandemie.

Ce plan are acum Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății, condus acum de Alexandru Rogobete, anunță, într-un răspuns pentru HotNews, că se află „în discuții avansate cu producători de vaccinuri pentru identificarea de soluții în vederea obținerii autorizației de punere pe piață și comercializării acestora în farmacii, pentru persoanele care doresc să se vaccineze periodic”.

Altfel spus, vaccinul va putea fi cumpărat din farmacii. În răspuns, instituția nu indică un orizont de timp pentru acest lucru.

Până la o soluție, Ministerul Sănătății recomandă respectarea normelor de igienă personală – spălarea frecventă a mâinilor, utilizarea dezinfectantelor și igiena respiratorie – precum și evitarea aglomerațiilor în perioadele cu incidență crescută a bolii și aerisirea corespunzătoare a spațiilor închise.

În Bulgaria, interesul pentru vaccin e „surprinzător de mare”

În timp ce România nu are vaccin, în țara vecină, Bulgaria, care e codașă, ca și România, în clasamentele europene privind calitatea serviciilor de sănătate, sosirea noului vaccin împotriva COVID-19 a stârnit un interes considerat „surprinzător de mare” de jurnaliștii bulgari de la Mediapol.

Campania de vaccinare din Bulgaria a început la finalul lunii septembrie, iar în primele 3 zile s-au vaccinat 1.000 de persoane.

Bulgarii primesc gratuit vaccinul împotriva COVID-19, iar informațiile despre centrele unde se pot vaccina sunt disponibile pe un site dedicat.

Cu o populație de 6,4 milioane de oameni, Bulgaria are la dispoziție, în acest moment, un lot de 47.500 de doze de vaccin împotriva COVID-19 adaptat la cea mai recentă variantă a virusului SARS-CoV-2 – LP.8.1, aflată în prezent în circulație.

Și Franța, Austria și Lituania au deja disponibil vaccinul adaptat la cea mai recentă variantă a virusului SARS-CoV-2.

Vaccin gratuit pentru toți asigurații

Și în Austria, țară care a început să aibă mai multe infectări cu COVID de la începutul lunii septembrie, numărul persoanelor care se vaccinează este în creștere.

Și aici, vaccinul este administrat gratuit persoanelor care au asigurare de sănătate, adică aproape toți cetățenii austrieci.

Experții în sănătate le-au recomandat austriecilor să se programeze cât mai rapid fie la un centru de vaccinare, fie la medicul de familie, pentru a intra protejați în sezonul rece.

Campanie de vaccinare în fiecare toamnă

Situația este similară și în Franța: fiecare persoană cu asigurare medicală poate beneficia gratuit de vaccinul anti-COVID.

Campania anuală se reia în fiecare toamnă, iar persoanele vulnerabile – în vârstă sau care suferă și de alte afecțiuni grave – primesc un rapel și în primăvară, pentru a fi protejate.

Vaccinul, recomandat în special persoanelor vulnerabile în unele țări

În alte două țări europene – Spania și Lituania – vaccinul anti-COVID este recomandat în special persoanelor considerate vulnerabile, cu risc crescut de a se îmbolnăvi sau de a dezvolta o formă severă a bolii.

Este vorba despre persoanele cu vârsta peste 65-70 de ani, cei care suferă de afecțiuni cronice, rezidenții din aziluri de bătrâni, femeile însărcinate, dar și copiii cu probleme grave de sănătate.

Și aceste două țări oferă vaccinul gratuit persoanelor care au asigurare, în timp ce neasigurații trebuie să îl plătească.

În Spania, spre exemplu, peste 5,5 milioane de doze de vaccin au fost administrate în toamna și iarna anului trecut, la toate grupele de vârstă.

