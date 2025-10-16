„De aproape două luni sunt extrem de multe îmbolnăviri”. Cazurile de COVID au crescut în România și alte țări europene / Care sunt simptomele noii variante

„Noi nu avem o imagine corectă a numărului de cazuri de COVID-19, pentru că sunt mulți care spun: «stăm acasă»”, spune Sandra Alexiu, medic de familie în localitatea Jilava de lângă București, într-un dialog cu HotNews. Datele oficiale arată că a fost o creștere a îmbolnăvirilor, iar acest lucru nu se întâmplă doar în România.

Articolul este parte a proiectului Pulse, un consorțiu jurnalistic internațional în care HotNews este parte și care oferă publicului perspective documentate și diverse, cu informații din mai multe țări, despre probleme de mare interes public. Articolul a fost scris de Alina Neagu (HotNews – România), alături de Andrea Muñoz (El Confidencial – Spania), Krasen Niolov (Mediapol – Bulgaria), Justė Ancevičiūtė (Delfi – Lituania), Sarah Rost (VoxEurop – Franța) și Anna Sawerthal (Der Standard – Austria).

„De o lună și ceva, aproape două luni, sunt extrem de multe cazuri de îmbolnăviri”, spune Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov.

Aceeași părere o are și Simin Aysel Florescu, medic infecționist și managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, care spune că numărul de îmbolnăviri a crescut în special în lunile august și septembrie.

Dr. Simin Aysel Florescu. Inquam Photos / Octav Ganea

Îmbolnăvirile, în creștere și în alte țări europene

Ce arată datele oficiale? Potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, vârful a fost atins în săptămâna 1-7 septembrie, când au fost confirmate oficial 5.133 de cazuri de îmbolnăvire. În acea săptămână au fost raportate 11 decese la persoane infectate cu SARS-CoV-2.

Și în Austria, numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 a început să crească de la începutul lunii septembrie.

La fel și în Franța, unde, la mijlocul lunii septembrie, la o populație de 68,5 milioane de locuitori, au fost 25.000 de cazuri noi de COVID-19 într-o săptămână. Presa franceză a scris că virusul s-a răspândit și mai mult după ce a început anul școlar.

În Spania, însă, numărul infectărilor rămâne scăzut în comparație cu anul trecut. În 2023-2024, au fost 1,5 milioane de cazuri înregistrate. Acum, sunt aproximativ 51 de cazuri la 100.000 de locuitori, scrie El Confidencial. Numărul a început însă să crească și aici, tot după ce a început școala.

„Se testează acasă și rămân acasă”

În ultimele două săptămâni, în România, numărul cazurilor a intrat pe un trend descendent.

În săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie, au fost înregistrate 2.249 de cazuri noi și 15 decese. Iar în perioada 6-12 octombrie au fost înregistrate 1.627 de cazuri și 12 decese, toți pacienții având și alte afecțiuni.

Dar, nu este clar dacă acest număr este și cel corect, deoarece unii „se testează acasă și rămân acasă, chiar dacă testul iese pozitiv sau negativ”, spune medicul infecționist Simin Aysel Florescu, în dialogul cu HotNews. Ea subliniază și că sunt pacienți care merg la medicul de familie.

De astfel, medicul Sandra Alexiu spune că, în ultimele săptămâni, a avut și câte 5 teste pe zi pozitive. „Ceea ce pentru un singur cabinet de medicină de familie este foarte mult.”

La rândul ei, ea spune că cei care ajung la spital sunt cei care au complicații, însă „majoritatea sunt filtrați pe la noi, medicii de familie”.

Medicul Sandra Alexiu. Foto: Agerpres

Care sunt simptomele

Simptomele cele mai frecvente ale noii variante de COVID-19 sunt, de regulă, caracteristice unei infecții de tract respirator superior – faringită sau sinuzită, în special.

„Oamenii vin cu dureri importante în gât, cu nasul înfundat, cu rinoree (nasul curge – n.red.). Sunt și cu febră, cefalee și dureri musculare. Acestea sunt cele mai frecvente simptome. Iar mulți dintre tineri descriu o stare de astenie importantă, care îi determină să vină la spital”, spune medicul Simin Aysel Florescu, de la spitalul „Victor Babeș”,

„La cazurile sugestive de COVID facem testele, iar procedura a rămas aceeași: în funcție de cât de grav este rămâne sau nu internat în spital. Cazurile mai grave rămân internate în spital și fac tratamentul aici”, explică medicul.

Cei mai mulți dintre aceștia sunt persoane vârstnice, afectate și de alte boli, iar unii dintre ei provin din azile de bătrâni.

Simin Florescu spune încă că „majoritatea, din fericire, sunt cazuri ușoare sau medii. Le facem evaluare – clinică, biologică și radiologică – și dacă au o recomandare, aproape toți primesc tratament antiviral. Dar majoritatea cazurilor pot primi tratament acasă, din fericire, nu sunt cazuri grave.”

O altă bătaie de cap pentru pacienți: regulile privind concediile medicale

Mulți dintre cei care se îmbolnăvesc de COVID se lovesc apoi de o altă problemă.: birocrația și regulile din jurul concediilor medicale, care se modifică frecvent, afirmă Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov.

În cazul concediilor pentru COVID-19, povestește medicul, Ordonanța 158, care reglementează eliberarea concediilor medicale, „s-a tot modificat”: „Până la pandemie, era unul dintre cele mai bine făcute acte normative. Însă a tot fost modificată: că e carantină, că nu e carantină, că sunt 7 zile, că sunt 14 zile și așa mai departe.”

Actuala formă a fost modificată recent și „permite eliberarea de concediu pentru COVID, boală contagioasă de grup A, iar concediul este decontat 100%. Numărul de zile de concediu e decis de medicul care consultă și nu suntem limitați, ca medici, la a acorda un număr fix de zile. Pot să acord 3 zile sau pot să acord 7 zile, nu sunt limitată, ca la alte concedii”, explică medicul.

„Am avut conflicte cu angajatorii, pentru pacienți de ai mei”

Sandra Alexiu vorbește despre „o formă de concediu cu excepții”, deoarece „este o boală foarte infecțioasă, iar aceasta este ideea: să ții pacientul acasă, ca să nu îmbolnăvești un etaj întreg de oameni care lucrează împreună”.

În concediu medical normal, plata pentru pacient este de 55%, în timp ce la COVID-19 plata este 100%, adaugă Sandra Alexiu.

Însă nu toți angajatorii au ținut pasul cu modificările dese, spune medicul. „Foarte puțini angajatori știu aceste lucruri și am avut conflicte cu angajatorii, pentru pacienți de ai mei, a fost nevoie să trimit nenumărate extrase din această lege și documente”.

„După foarte multe modificări, am ajuns în această situație birocratică, în care mulți nu cunosc modificările”, adaugă dr. Sandra Alexiu.

În plus, România se mai confruntă cu o problemă: lipsa vaccinurilor COVID. În alte țări, acestea sunt oferite în mod gratuit. Cum s-a ajuns aici și ce soluție propune Ministerul Sănătății, în următoarea parte a articolului, pe HotNews.