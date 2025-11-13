Vaccinarea antigripală scade riscul de spitalizare la copii cu 70% iar imunizarea se poate face și fără ac. Ce variante de vaccinuri există pentru copii? 

Vaccinarea antigripală rămâne una dintre cele mai eficiente metode de protecție pentru copii în sezonul rece, începând cu vârsta de 6 luni, indiferent dacă virusul gripal a început deja să circule/Foto: Shutterstock

În sezonul gripal 2025-2026, copiii pot fi vaccinați gratuit, fie cu injecție, fie cu spray nazal, în funcție de vârstă. Chiar dacă gripa a început deja să circule, specialiștii recomandă vaccinarea – protecția se instalează în circa două săptămâni și reduce riscul de forme severe. Ce variante de vaccinuri antigripale sunt potrivite pentru copii și ce trebuie să știe părinții înainte de a alege.

La revenirea în colectivitate, copiii sunt principalii vectori de transmitere a virusurilor respiratorii. Gripa se răspândește rapid în grădinițe și școli, iar complicațiile – mai ales la copiii mici – variază de la otite, pneumonii ori exacerbări ale astmului până la decese. De aceea, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) vaccinarea antigripală rămâne una dintre cele mai eficiente metode de protecție pentru copii în sezonul rece, începând cu vârsta de 6 luni, indiferent dacă virusul gripal a început deja să circule.

Studiile OMS arată că vaccinarea anuală scade riscul de spitalizare pediatrică cu până la 70%. Pentru părinți, dilema apare când sezonul gripal pare deja început. INSP precizează că vaccinarea rămâne utilă pe tot parcursul iernii, pentru că imunitatea se instalează în aproximativ două săptămâni și protejează pentru restul perioadei de circulație virală.

Ce vaccinuri antigripale pot primi copiii în sezonul 2025-2026

Pentru sezonul actual, Organizația Mondială a Sănătății a recomandat trecerea la o formulă trivalentă (H1N1, H3N2 și B/Victoria). În România, sunt disponibile două forme principale:

Vaxigrip (Sanofi) – vaccin injectabil cu virus inactivat , administrat intramuscular. Este aprobat de la 6 luni în sus și este varianta standard pentru toate categoriile de vârstă. Copiii sub 9 ani care se vaccinează pentru prima dată pot avea nevoie de două doze din acest vaccin.

– , administrat intramuscular. Este aprobat și este varianta standard pentru toate categoriile de vârstă. Copiii sub 9 ani care se vaccinează pentru prima dată pot avea nevoie de două doze din acest vaccin. Fluenz Tetra (AstraZeneca) – vaccin nazal (spray), cu virus viu atenuat, recomandat copiilor între 2 și 18 ani. Se administrează fără ac, câte un puf în fiecare nară. Este contraindicat în caz de astm moderat/sever, imunosupresie sau tratament cu salicilați.

Vaccin injectabil sau spray nazal: cum se alege varianta potrivită

Alegerea vaccinului antigripal administrat pentru copii se face împreună cu medicul pediatru sau medicul de familie, în funcție de vârstă, starea de sănătate și istoricul medical al copilului.

Vaccinul antigripal injectabil (care conține virus inactivat) este cea mai sigură opțiune pentru toate categoriile de vârstă și este preferat în cazul copiilor cu boli cronice respiratorii sau cardiovasculare. Efectele adverse sunt minore: roșeață, disconfort la locul injectării, febră ușoară.

Vaccinul antigripal spray nazal (care conține virus viu atenuat) este o opțiune confortabilă pentru copiii sănătoși, care au teamă de ac. Nu este însă potrivit tuturor. Contraindicațiile principale sunt astmul bronșic sever, tratamentele imunosupresoare și alergiile severe la substanțele componente. Este vorba de câțiva excipienți care pot provoca reacții la copiii sensibili. Printre aceștia se află gelatina porcină hidrolizată, utilizată ca stabilizator, care poate declanșa reacții alergice severe la persoanele cu alergie cunoscută la gelatină, și gentamicina, un antibiotic din clasa aminoglicozidelor, care poate produce reacții la cei alergici la acest tip de medicamente. Vaccinul conține, de asemenea, glutamat monosodic (MSG) și sorbitol, care pot fi problematici în cazurile rare de intoleranță ereditară la fructoză. Din acest motiv, vaccinul este contraindicat copiilor cu astm bronșic sever, aflați sub tratamente imunosupresoare sau cu alergii severe la oricare dintre componente, conform fișei tehnice aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA).

În aceste cazuri, medicul va recomanda exclusiv varianta injectabilă. Pentru părinți, diferența practică este mai degrabă de toleranță și confort. Din punct de vedere al eficienței, studiile arată rezultate comparabile în prevenirea gripei sezoniere, cu condiția ca vaccinarea să fie realizată înainte de expunere și repetată anual.

Întreabă utile de adresat pediatrului

Când se fac două doze? La copiii sub 9 ani care se vaccinează pentru prima dată, sunt necesare două doze injectabile, la un interval de minimum 4 săptămâni.

Ce se întâmplă dacă a răcit după prima doză? Vaccinarea se amână până la remiterea simptomelor acute, apoi se poate continua programul.

Se poate face dacă are alergie la ou? Alergia ușoară la ou nu mai este contraindicație absolută, dar trebuie discutată cu medicul, mai ales dacă a existat reacție severă anterioară.

Sprayul nazal dă răceală? Nu. Virusul este atenuat și nu provoacă gripă, dar pot apărea congestie nazală, strănut sau iritație locală ușoară.

Vaccinul antigripal poate fi administrat împreună cu alte vaccinuri pentru copii? Vaccinul se poate face în aceeași zi cu alte vaccinuri (inclusiv ROR), dar în brațe diferite. Singura excepție o reprezintă administrarea concomitentă cu alte vaccinuri vii atenuate (de exemplu, varicelă): în acest caz, medicul recomandă un interval de cel puțin patru săptămâni.

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au extins programul de vaccinare prin farmacii, astfel că părinții pot ridica vaccinul pentru copil pe rețetă compensată 100%. Etapele sunt simple: medicul de familie eliberează rețeta, vaccinul se ridică din farmacie și se administrează fie la cabinetul medicului, fie direct în farmaciile autorizate pentru vaccinare. Copiii între 6 luni și 18 ani beneficiază de vaccin gratuit. Specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică subliniază că protecția durează un sezon gripal și că vaccinarea trebuie repetată anual.