Vaccinul antigripal, de negăsit în farmacii. Ministerul Sănătății susține că sunt stocuri. 256.000 de persoane s-au vaccinat împotriva gripei în România

Farmaciștii afirmă că stocurile primite inițial, la finalul lunii septembrie, s-au epuizat rapid. În unele farmacii, dozele disponibile s-au terminat în doar două zile, iar următoarea tranșă este așteptată în cursul săptămânii viitoare.

„Degeaba verific în sistem, nu este în nicio farmacie”, îi explică o farmacistă unui bărbat care o roagă să verifice dacă vaccinul se găsește, totuși, altundeva în lanțul de farmacii. Bărbatul este îngrijorat pentru că „la noi la serviciu, unii colegi au gripă”. Ar vrea să facă vaccinul, dar „nu am de unde să îl cumpăr”.

Este o scenă repetitivă în București.

La toate lanțurile de farmacii e la fel

HotNews a mers, în ultimele zile, în peste 15 farmacii din București, din toate marile lanțuri. Toate spun că, în acest moment, nu mai au vaccin antigripal de niciun fel în stoc – nici pentru copii, nici pentru persoane cu vârsta peste 60 ani, nici pentru persoane adulte. Situația e vizibilă și online, la farmaciile care afișează stocurile pe site.

De cealaltă parte, Ministerul Sănătății susține că există stocuri suficiente pentru copii și vârstnici, iar în cazul altor două vaccinuri, adresate persoanelor adulte, stocurile „sunt limitate în unele farmacii din țară”. Dar, spune instituția, disponibilul „însumează 45.000 de doze”, așa că vaccinurile nu lipsesc propriu-zis.

Pelerinajul

„Nu se găsește, abia după data de 20 (octombrie – n. red.) sau la sfârșitul lunii intră în depozit”, îi întâmpină o farmacistă pe clienții care întreabă despre vaccin.

„Mai veniți la sfârșit de lună, abia la finalul lunii e posibil să primim”, spune o altă farmacistă, de la un alt lanț farmaceutic.

Într-o altă farmacie dintr-un alt mare lanț, pe un ecran care rulează reclame apare mare, la fiecare câteva secunde, anunțul „Avem vaccin antigripal”. Dar când farmacista e întrebată dacă are vaccinul, ea răspunde sec: „Nu avem.” „Nouă ni s-a spus că după data de 20 octombrie sau la final de lună intră în depozitele mari. Mai mult nu știm.”

Altă farmacie, aceeași situație: „Am primit puține doze la începutul lunii octombrie și în două zile s-au terminat. Nu am avut ce să dăm”, spune farmacista, când e întrebată de vaccinul împotriva gripei.

Întrebată și care este cauza – dacă au venit mai puține doze decât în alți ani sau cererea pentru vaccin a fost mai mare – farmacista răspunde că „anul trecut nu am dat atâtea. Noi am primit un număr fix, alocate, în fiecare an.”

Ministerul Sănătății nu recunoaște criza de vaccinuri

Ministerul Sănătății spune, într-o precizare către presă transmisă azi, că „primele cantități” de vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere au fost distribuite la nivel național în a doua jumătate a lunii septembrie”.

Chiar dacă niciun fel de vaccin împotriva gripei nu se găsește în farmaciile din București, instituția condusă de Cseke Attila susține că „în prezent, vaccinul cu administrare intranazală destinat copiilor și adolescenților (Fluenz), precum și vaccinul destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (Efluelda) sunt disponibile în stocuri suficiente atât în farmacii, cât și la distribuitorii de medicamente”.

​În ceea ce privește „celelalte două vaccinuri injectabile (Vaxigrip și Influvac), cantitățile livrate în septembrie au fost consumate în cea mai mare parte”, admite instituția.

Dar, adaugă Ministerul Sănătății, „în prezent, mai există stocuri limitate în unele farmacii din țară, însumând aproximativ 45.000 de doze din ambele produse, conform raportărilor de ieri (joi, 15 octombrie – n.red.)”.

Ministerul Sănătății mai spune că „pentru a asigura continuitatea campaniei de imunizare”, Agenția Națională a Medicamentului „a derulat toate procedurile necesare împreună cu cei trei producători”.

Promite că vine într-o săptămână

În cursul săptămânii viitoare, susține Ministerul Sănătății, „vor fi distribuite la nivelul întregii țări peste 350.000 de doze dintr-unul dintre vaccinurile injectabile, urmate de alte 250.000 de doze din celălalt produs, ce vor deveni disponibile până la finalul lunii octombrie”.

256.000 de persoane s-au vaccinat împotriva gripei în România până la data de 11 octombrie, conform datelor Ministerului Sănătății.

Instituția mai spune că „pentru actualul sezon, României i-au fost alocate cantități superioare celor utilizate anul trecut, garantând astfel posibilitatea de vaccinare pentru toți cei care doresc să se protejeze”.

Vaccinul împotriva gripei nu mai este disponibil în cabinetul medicului de familie

2026 este al patrulea an consecutiv de când este în vigoare noua procedură pentru vaccinarea împotriva gripei: dozele de vaccin nu mai ajung în cabinetele medicilor de familie, ci sunt ridicate din farmacie – cu rețetă de la medic pentru cei care beneficiază de vaccin compensat 50% sau 100% și „la liber”, fără rețetă, dar contra cost, pentru ceilalți.

Pentru cei care nu beneficiază de vaccin compensat și vor să îl cumpere, o doză de vaccin ncostă, în farmacii, în jur de 80 de lei.

În unele farmacii – puține – vaccinul poate fi administrat pe loc. Acolo unde nu există această posibilitate, pacientul trebuie să meargă cu vaccinul ridicat din farmacie în cabinetul medicului de familie, pentru a îi fi administrat.

„Cine dorește să se vaccineze și beneficiază de vaccin compensat trebuie să se prezinte la medicul de familie sau la un medic de altă specialitate care poate elibera rețetă de vaccin gripal. Se merge în farmacie și acolo se eliberează vaccinul. Ca regulă: ne întoarcem cu el la medicul de familie pentru a putea fi administrat”, explică, într-un dialog cu HotNews, dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie din România.

Rețeta pentru vaccinul gripal poate fi eliberată atât de medicul de familie, cât și de un medic specialist (pediatru, pneumolog etc.). „În protocol este precizat foarte clar că medici din toate specialitățile pot emite prescripția”.

„În unele farmacii se poate administra vaccinul pe loc, dar sunt foarte puține la nivel național. Important este ca tehnica de administrare a vaccinului să fie una corectă, iar manopera să fie raportată în Registrul Electronic Național de Vaccinări, astfel încât să avem o imagine cât se poate de clară a numărului de doze administrate la nivel național”, adaugă dr. Gindrovel Dumitra.

Cine beneficiază de vaccin compensat

Ministerul Sănătății a stabilit că următoarele categorii de populație, considerate mai expuse să dezvolte forme severe de boală, primesc gratuit vaccinul în farmacie, în baza rețetei compensate eliberate de medic:

copiii cu vârsta mai mare de 6 luni, până la 18 ani.

femeile gravide.

persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care suferă de una dintre următoarele boli cronice: boli cardiovasculare; boli respiratorii; boli renale; boli hepatice; boli neurologice; boli metabolice; boli oncologice; boli autoimune; malformații congenitale; obezitate; asplenie; persoane cu infecție HIV/SIDA; persoane în terapie imunosupresoare; persoane cu transplant; persoane cu imunosupresie congenitală.

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 ani și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de vaccin compensat 50%, cu rețetă de la medic.

Medicii recomandă ca și persoanele care nu fac parte din categoriile considerate vulnerabile să se vaccineze împotriva gripei: în acest fel, ele se pot proteja de îmbolnăvire și pot evita să transmită virusul persoanelor din grupele de risc, care pot dezvolta forme mai severe de boală, explică medicul Gindrovel Dumitra.