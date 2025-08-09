Val de arestări în Iran, în vânătoarea după spionii Mosad. Teheranul amenință că „nu va da dovadă de clemență”

Autoritățile iraniene au arestat în ultimele luni 20 de persoane despre care susțin că sunt agenți ai serviciului israelian de spionaj Mosad, conform anunțului făcut sâmbătă de sistemul judiciar, care spune că oamenii în cauză nu vor fi tratați cu clemență, relatează Reuters.

Miercuri a fost executat un om de știință din domeniul nuclear pe nume Rouzbeh Vadi, condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului și pentru transmiterea de informații despre un alt om de știință din domeniu, ucis în atacurile aeriene israeliene asupra Iranului în iunie, a relatat presa de stat.

Purtătorul de cuvânt al sistemului judiciar, Asghar Jahangiri, le-a spus reporterilor de la Teheran, sâmbătă, că acuzațiile cu care s-au confruntat câțiva dintre cei 20 de suspecți arestați au fost retrase și că aceștia au fost eliberați. Nu a oferit un număr.

„Sistemul judiciar nu va da dovadă de clemență față de spionii și agenții regimului sionist și, prin sentințe ferme, va face din toți un exemplu”, a declarat Jahangiri, citat de presa iraniană.

Organizația pentru drepturile omului HRANA a raportat 1.190 de decese iraniene în cele 12 zile de atacuri israeliene din iunie, dintre 436 reprezentând civili, iar 435 – personal de securitate.

Israelul susține că în atacul lansat de Iran ca ripostă au murit 28 de persoane.

FOTO: Borna Mirahmadian | Dreamstime.com