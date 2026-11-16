Val de avertismente la o reuniune de nivel înalt de la Bruxelles: „Ar oferi Rusiei șanse de a obține ceva în schimb”. Ce a spus ministrul român de externe

Mai mulți miniștri de externe din UE au avertizat luni împotriva discutării viitoarei arhitecturi de securitate a Europei cu Moscova înainte de încheierea unui armistițiu în Ucraina, îndemnând Europa să nu cadă în capcana Rusiei, potrivit Reuters.

Orice astfel de discuții trebuie să aștepte până la încheierea unui armistițiu în războiul purtat de Rusia în Ucraina și să depindă de faptul că Moscova va face concesii semnificative, au afirmat aceștia.

După ce Rusia a declarat vineri că ar fi deschisă participării țărilor europene la negocierile de pace dacă va vedea că acestea intenționează cu adevărat să contribuie la pace, liderii UE au convenit că echipa europeană va fi alcătuită din Marea Britanie (care nu este membră a UE), Franța, Germania, Italia și Polonia, precum și din instituțiile UE.

„Nu ar trebui să cădem în această capcană”

Deși există un consens cu privire la cine ar trebui să preia conducerea, miniștrii din mai multe alte țări au afirmat că UE ar trebui să se concentreze, deocamdată, pe sporirea sprijinului acordat Ucrainei și au pus la îndoială dorința reală a Rusiei de a negocia.

„Regulile funcționează, dar problema este că Rusia le încalcă”, a declarat presei ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, cu ocazia reuniunii lunare a miniștrilor de externe ai UE, ce are loc la Bruxelles.

Referindu-se la perspectiva de a iniția acum discuții cu Rusia pe tema securității, Budrys a afirmat: „Ar oferi Rusiei numeroase șanse de a obține ceva în schimb. Așadar, nu ar trebui să cădem în această capcană.”

Oficialii ruși au solicitat încheierea unui acord amplu privind arhitectura de securitate a Europei înainte de a se aborda aspectele specifice ale războiului din Ucraina.

UE cere armistițiu înainte de orice altceva

„Ceea ce trebuie să vedem este un armistițiu pentru a putea începe efectiv discuțiile despre orice altceva. Nu vedem acest lucru în momentul de față, deoarece (Rusia) tot escaladează conflictul”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, acuzând Moscova că dorește să folosească acest proces ca pretext pentru a continua războiul.

„Ei (Rusia) sunt agresorii. Trebuie să vedem concesii din partea lor”, a spus ea.

Ca parte a eforturilor UE de a menține presiunea asupra Moscovei în legătură cu războiul, un nou pachet de sancțiuni este în curs de finalizare și va fi discutat la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat ministrul irlandez de externe, Helen McEntee, a cărei țară deține președinția UE.

Ea a precizat că, pe termen scurt, miniștrii vor impune luni 113 noi sancțiuni, inclusiv împotriva unor cetățeni ruși acuzați de atacuri cibernetice și sabotaj.

„Indiferent de cine ne reprezintă la negocieri, Rusia nu este interesată de negocieri. Așadar, trebuie să ne asigurăm un avantaj”, a declarat ministrul suedez al Afacerilor Externe, Maria Malmer Stenergard.

Neculăescu: „Trebuie să pornim de la interesele UE și NATO”

Ministrul român de externe, Dan Neculăescu, a subliniat înainte de reuniunea cu omologii săi de la Bruxelles că România are 640 de kilometri de frontieră cu Ucraina.

„Prin urmare, vreau să mă asigur că astăzi interesele, ideile și contribuția noastră la negocierile de pace sunt auzite”, a spus noul șef al diplomației române.

„Iar dacă se va ajunge la discuția despre arhitectura de securitate europeană, voi spune clar că trebuie să pornim în primul rând de la interesele UE și NATO, nu de la cererile nerezonabile pe care le-am văzut din partea Rusiei în decembrie 2021”, a mai declarat Neculăescu.



