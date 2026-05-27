Val de căldură „foarte intens” în România. ANM anunță la ce temperaturi să ne așteptăm la final de mai

Un val de căldură foarte timpuriu a ajuns în țara noastră, temperaturile urmând să atingă astăzi 30 de grade în mai multe zone. Cel mai cald este în Banat și Crișana, unde termometrele vor arăta 33 de grade, a anunțat miercuri dimineață Florinela Georgescu, directorea de prognoză de la ANM, la Digi24.

Potrivit directoarei ANM, astăzi este cea mai caldă zi din această perioadă.

„Noi ne-am situat în această perioadă în marginea estică a valului de căldură. De aceea la noi nu au crescut exagerat de mult temperaturile, dar chiar și așa, ieri am înregistrat 32 grade în partea de vest a țării și tot acolo va fi și astăzi cel mai cald. Vârful valului de căldură, de altfel, este astăzi 32, 33 grade în Banat, în Crișana, iar în restul teritoriului, așteptăm temperaturi în jurul a 30 de grade”, a spus Florinela Georgescu, la Digi24.

Spre seară însă, vremea începe să se schimbe.

„În a doua parte a zilei de astăzi așteptăm ca instabilitatea atmosferică să fie în accentuare în regiunile nordice, pentru că vom fi traversați de un front atmosferic rece. Acesta se va manifesta mai ales prin intensificări ale vântului. Astăzi, spre seară, la noapte, partea de nord-est a teritoriului, mâine multe regiuni ale țării și sigur că această schimbare de masă de aer aduce și scăderea temperaturilor”, a spus meteorologul.

Aceasta a precizat că mâine este posibl să ne mai apropiem de 30 grade, dar doar în partea de sud a Olteniei, „apoi zilele următoare să fie caracterizate de temperaturi normale acestei perioade, care să nu mai depășească 24, 27 de grade”, a explicat Florinela Georgescu.

„Este un val de căldură foarte timpuriu, în primul rând, de aceea și recordurile de temperatură pe care le înregistrează țările vestice. Sigur că trebuie să luăm în considerare faptul că peninsula Iberică, Spania, reprezintă o zonă în care în timpul verii se înregistrează valori termice deosebit de ridicate. Dar pentru luna mai, repet, este un val de căldură timpuriu și foarte intens”, a adăugat Florinela Georgescu.

Estimări pentru iunie

În luna iunie, potrivit ANM, vom avea parte de vreme schimbătoare, cu temperaturi peste normalul acestei perioade.

„Semnalele, deocamdată, arată un început de iunie cu vreme schimbătoare, cu perioade cu manifestări de instabilitate, dar în același timp și cu o probabilitate mare de a avea temperaturi ușor peste normalul acestei perioade”, a precizat Florinela Georgescu.