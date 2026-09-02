Val de convocări ale ambasadorilor ruși din mai multe țări europene: „Terorism susținut de stat”

Uniunea Europeană și mai multe state membre i-au convocat pe șefii ambasadelor ruse în legătură cu o tentativă de atac cu drone de pe Aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută, potrivit Reuters și AFP.

Convocările au venit după ce Germania a declarat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incident și a dispus o serie de măsuri, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

Germania este alertă după două tentative de sabotaj asupra rețelei sale de electricitate ce au avut loc marți și a unei explozii într-o gară din Augsburg.

Diplomații ruși, convocați de UE și de mai multe țări membre

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat miercuri, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE din Irlanda, că serviciul diplomatic european l-a convocat pe ambasadorul rus la Bruxelles în legătură cu incidentul.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a anunțat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Paris pentru a-și exprima protestul și că ar trebui adoptate sancțiuni la nivel european, în special împotriva flotei fantomă a Rusiei.

Ministrul olandez de externe, Tom Berendsen, a spus și el că incidentul de la Leipzig este complet inacceptabil și că l-a convocat pe ambasadorul rus în Țările de Jos.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a anunțat, de asemenea marți, la X, că l-a convocat pe ambasadorul rus în Belgia: „Acest atac se adaugă unei lungi serii de incursiuni inacceptabile pe teritoriul altor state membre ale UE și aliați NATO din ultimele luni”.

Kallas: „act de terorism susținut de un stat”

Ambasadorul Rusiei în Germania a fost convocat marți. Rusia a susținut că nu a văzut nicio dovadă care să susțină acuzațiile Berlinului și că va riposta.

Germania a anunțat marți măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august la aeroportul din Leipzig, o bază militară de importanță crucială pentru armata germană și pentru NATO.

Incidentul prezintă „caracteristicile unui act de terorism susținut de un stat”, a declarat miercuri șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas.

Reuniți miercuri la Wicklow, lângă Dublin, șefii diplomației din UE vor discuta „ce mai putem face” în acest sens, a precizat Kallas.

„Văzând aceste atacuri hibride în toată Europa, cred că sunt și semnale de alarmă pentru țările care poate nu au fost foarte ferme în această privință”, a apreciat ea.

„Dacă vrem să punem capăt acestui război, trebuie să ne concentrăm cu toții eforturile. Să trecem la un nivel superior”, a spus Kallas, referindu-se la o nouă serie de sancțiuni care vizează persoane și entități ruse.

„Avem deja 1.600 de sancțiuni în pregătire care vizează complexul militar al Rusiei, și este posibil ca altele să fie adăugate”, a adăugat ea.

Ținta atacurilor hibride este unitatea Europei

Reînnoirea atacurilor „hibride” atribuite Rusiei în Europa are ca scop să distrugă unitatea europenilor în sprijinul acordat Ucrainei, au subliniat mai mulți miniștri de externe.

„Rezultatul acestor încercări este un eșec și s-a întâmplat chiar contrariul, întrucât sprijinul nostru pentru Ucraina nu a încetat să se consolideze”, a afirmat Barrot.

„Rusia trebuie să înțeleagă acum că calea pe care a ales-o, constând în căutarea de soluții militare și în impunerea pretențiilor sale prin violență, inclusiv prin mijloace hibride, a eșuat”, a declarat, la rândul său, omologul său german, Johann Wadephul.

Invitat la această reuniune a celor 27, ministrul britanic al Afacerilor Externe, Ed Miliband, a asigurat, la rândul său, Ucraina de sprijinul țării sale.

„Observăm o încercare a Rusiei de a ne diviza în Europa și de a ne descuraja să sprijinim Ucraina, iar astăzi afirm foarte clar, în numele Regatului Unit: această încercare va eșua”, a declarat el la sosirea sa la Wicklow.