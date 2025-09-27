Val de decese în Leningrad din cauza alcoolului contrafăcut, cel puțin 25 de oameni au murit

Numărul deceselor cauzate de consumul de alcool contrafăcut de la începutul lunii septembrie în regiunea Leningrad, din nord-vestul Rusiei, a ajuns la 25, au anunțat sâmbătă autoritățile locale, potrivit AFP.

„Examenul medico-legal al cadavrelor a șase persoane decedate”, găsite între 10 și 17 septembrie în regiunea Volosovski, „a relevat niveluri ridicate sau letale de metanol”, a anunțat Comitetul de anchetă, responsabil cu principalele investigații din țară.

Vineri, acesta raportase deja 19 decese în districtul Slantsevski.

Trei suspecți au fost arestați și așteaptă procesul, potrivit anchetatorilor, care au raportat vineri arestarea unei femei de 60 de ani și a unui bărbat de 70 de ani, suspectați că ar fi vândut alcoolul victimelor.

Incidentele mortale cauzate de alcoolul contrafăcut ieftin nu sunt rare în Rusia, o țară afectată de niveluri ridicate de alcoolism de ani de zile, deși în scădere față de nivelurile maxime atinse în anii 1990.

Deși legea care sancționează traficul de metanol a fost întărită, prețul vodcăi rămâne inaccesibil pentru milioane de ruși, în special în zonele rurale cu un nivel de trai foarte scăzut.

