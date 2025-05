Val de dezinformări pe Tiktok, multe venite din Diaspora. În ce măsură vor influența rezultatele alegerilor?

E suficient să stai o oră-două pe TikTok și valul de ură și dezinformare, care vine de acolo, în special din diaspora, te înspăimântă. Nu ai cum să nu te întrebi în ce măsură informațiile false care circulă în aceste zile vor influența rezultatele alegerilor prezidențiale din 2025.

Citesc reportajele și corespondențele din diaspora scrise pentru HotNews de Elena Stancu sau de Ionuț Axinescu. Români cu bun-simț, oameni care au plecat din țară cu mulți ani în urmă, explică de ce votează, ce-i doare și ce așteptări au de la viitorul președinte.

Poate mulți sunt supărați, obosiți de străinătate și îngrijorați pentru viitor. Indiferent de opțiunea lor politică, toți au dreptate. Nu există români mai buni decât alții. Toate datele arată că diaspora va veni în număr mult mai mare decât de obicei la aceste alegeri prezidențiale.

Este un lucru îmbucurător pentru democrație.

„Știrile” de pe TikTok care induc panică

Dar un alt fenomen ar trebui să ne îngrijoreze: valul de dezinformare și ură care vine de pe TikTok. Am intrat aseară, am intrat și astăzi și am văzut clipuri video și postări cu mii de distribuiri, care pur și simplu mințeau.

De exemplu, pe o fotografie postată pe TikTok scrie: „Consulatul din Castellon, Spania, închis în ziua alegerilor”. Autorul însoțește imaginea cu un mesaj grav: „Românii din diasporă au început să trimită imagini cu secții închise avertizând că nu pot vota”.

Într-adevăr, în fotografie se vede un afiș care anunță că oficiul consular nu va avea program de lucru cu publicul în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Și e dat un număr de telefon pentru situații de urgență.

Corespondentul HotNews din Spania, Ionuț Axinescu, a verificat informația că secțiile de votare din Castellon ar fi închise, așa cum scrie pe TikTok. Răspunsul autorităților a fost: „Toate secțiile din Spania sunt deschise și funcționează”.

Numai că sunt în altă parte. Cei care vor să voteze știu unde să le găsească. Dreptul la vot al românilor din Castellon, Spania, este la locul lui, nu l-a luat nimeni.

Mai departe, o doamnă postează pe ecran niște cifre îngrijorătoare: „143.668 de persoane de peste 100 de ani au drept de vot în România”. Informația vrea să inducă suspiciunea unei fraude masive. De altfel, un candidat la prezidențiale a vorbit zilele trecute despre morții înscriși pe listele electorale.

Realitatea este însă diferită. Datele Institutului Național pentru Statistică arată că în România sunt 13.000 de persoane care au peste 100 ani. Sigur, cifrele INS pot fi depășite, dar totuși sunt altceva decât 143.000.

Postarea doamnei care a făcut dezvăluirea are aproape 4000 de share-uri. Dezinformarea a plecat pe internet, e greu s-o mai oprești la viteza asta.

Tot referitor la numărul de votanți, altcineva se întreabă pe TikTok de ce AEP a comunicat oficial că „numărul total de cetățeni români cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este 1.016.350 de persoane”, în condițiile în care premierul Marcel Ciolacu a spus într-o emisiune că sunt 6,5 milioane de români în străinătate. Din nou se sugerează intenția de fraudă masivă. Poate premierul ar trebui să explice de unde a scos cifra respectivă. E o estimare? Pe de altă parte, niciodată numărul românilor din străinătate care au votat nu a ajuns la un milion (în 2024 au fost 900.000).

Practic, comparăm mere cu pere: români cu domiciliul înregistrat în străinătate nu înseamnă numărul românilor despre care credem că trăiesc în străinătate.

Dar să trecem la altă conspirație: În Reutlingen, Germania, cineva spune că e prea mult tuș pe ștampile, intenționat, astfel încă să fie anulate voturile românilor.

Altul, tot din Germania, acuză autoritățile că au schimbat locul secției de votare, intenționat, astfel încât românii să nu poată ajunge acolo.

Conspirația e deci una „globalistă”, anti-suveranistă, nu e doar din România.

Ce să facă autoritățile?

Nici nu știi cum ar trebui să lupți împotriva atâtor dezinformări. Ce să facă autoritățile? Să dea câte un comunicat de presă pe TikTok de fiecare dată când apare câte o știre falsă? Așa ar trebui, dar nu știu cât ar ajuta.

Au făcut-o ieri când MAE a dezmințit că ar exista o listă neagră cu politicieni români, cu Ilie Bolojan în frunte, care ar fi supuși sancțiunilor americane. Lista a circulat pe TikTok, dar și la postul România TV. Au mai făcut-o și prin vocea secretarului de stat Raed Arafat care a dezmințit că ar fi existat un accident de circulație în care ar fi murit președintele României.

E o luptă care trebuie dusă. Și nu este deloc confortabil să știi că mulți oameni vor vota astăzi influențați de aceste informații false.

Și mai trist este că, în acest context sensibil, un candidat asumat pro-occidental a publicat zilele trecute fotografii despre care nu are nicio dovadă că ar fi autentice. Experții au spus deja despre poze că au fost alterate. Dar, din nou, știrea a plecat pe internet, e greu s-o mai oprești.

Deci ce așteptări să mai avem de la oamenii obișnuiți, când politicienii serioși se ocupă cu așa ceva?