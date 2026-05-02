Val de frig în România: ANM anunță scăderi drastice de temperatură și fenomene extreme în următoarele 24 de ore

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în următoarele 24 de ore vremea va fi deosebit de rece în sudul, estul și centrul țării. Sunt prognozate ploi locale, grindină, lapoviță la munte și temperaturi minime de până la -8 grade.

În intervalul 02 mai, ora 10:00 – 03 mai, ora 10:00, vremea se va menţine deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul şi local în centrul ţării, unde temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 16 grade (abateri de 8…12 grade faţă de mediile multianuale), iar minimele între -8 şi 8 grade.

Spre sfârşitul nopţii, local în Transilvania şi izolat în Moldova, Muntenia şi Maramureş se va produce brumă, transmit meteorologii.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, local vor fi averse în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi Transilvania. Îndeosebi în Muntenia şi Oltenia, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche şi cantităţi de apă de 10…15 l/mp.

Vor fi precipitaţii mixte – ploaie, lapoviţă, măzăriche şi ninsoare – în Carpaţii Meridionali şi Orientali.

Ziua, vântul va avea intensificări local în estul şi sudul ţării şi izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.