Val de incertitudini pentru companiile europene după ce Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale: „Nu este un glonţ de argint, este doar o nouă complicaţie”

Decizia Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre tarifele comerciale impuse de preşedintele Donald Trump aduce un val de incertitudini pentru companiile europene – de la producători de vin şi whisky, la industria chimică şi cosmetică. Deşi hotărârea reprezintă o victorie pentru firmele care au contestat aceste tarife, analişti şi organizaţii din Europa avertizează că relaţiile comerciale devin şi mai imprevizibile, relatează Reuters.

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri taxele vamale extinse impuse de Trump în temeiul unei legi destinate utilizării în situații de urgență națională, respingând una dintre cele mai controversate revendicări ale autorității președintelui SUA.

Trump a răspuns imediat și a anunțat noi taxe globale de 10% pentru o perioadă iniţială de 150 de zile, fără a clarifica dacă firmele vor primi vreodată rambursări pentru plăţile anterioare.

„Un efect de bumerang”

Multe companii avertizează că Donald Trump va căuta probabil alte instrumente legale, alimentând noi tensiuni cu partenerii comerciali majori.

„Problema principală cu care se vor confrunta toţi, cel puţin pe termen scurt, este un plus de incertitudine”, a spus Steve Ovara, preşedintele grupului de practică de comerţ internaţional din cadrul firmei de avocatură King & Spalding, care consiliază producători americani, companii de bunuri de consum şi firme din tehnologie.

Potrivit lui, majoritatea clienţilor se aşteaptă ca orice uşurare a poverii tarifare să fie de scurtă durată.

„Această hotărâre riscă să producă un efect de bumerang, generând şi mai multă incertitudine şi îngheţarea comenzilor, în timp ce operatorii aşteaptă un cadru de reglementare mai clar”, a declarat Paolo Castelletti, secretar general al asociaţiei italiene a vinului UIV, scrie Reuters, conform News.ro.

Statele Unite reprezintă principala piaţă pentru vinurile italiene, cu exporturi de aproximativ 1,9 miliarde de euro în 2024, adică aproape un sfert din livrările totale de vin ale Italiei la nivel global.

„O nouă rundă de incertitudine”

Aceeaşi linie de avertisment vine şi din partea industriei chimice germane.

„Pentru companiile noastre, nu este începutul unei faze de stabilitate, ci o nouă rundă de incertitudine. Oricine crede că asta înseamnă sfârşitul conflictului tarifar se înşală”, a spus Wolfgang Grosse Entrup, director general al lobby-ului german VCI, care reprezintă firme precum BASF, Bayer şi Evonik.

”Noi tarife, bazate pe un alt temei legal, pot fi introduse în orice moment”, a adăugat el.

Riscurile politice continuă să planeze şi asupra lanţurilor logistice. Peter Sand, analist-şef al platformei de tarifare pentru transport maritim Xeneta, a spus că tendinţa companiilor de a elimina riscurile din lanţurile de aprovizionare este un proces „ireversibil”. „Prejudiciul suferit deja de multe lanţuri de aprovizionare este, în mare măsură, produs şi probabil nu va fi inversat”, a spus el.

În Franţa, asociaţia producătorilor de cosmetice FEBEA, care are printre membri companii precum L’Oréal, adoptă o poziţie prudentă faţă de decizie şi urmăreşte modul în care administraţia americană va reacţiona. „Suntem deja obişnuiţi cu răsturnările de situaţie în această chestiune a taxelor vamale”, a declarat Emmanuel Guichard, secretar general al FEBEA.

„Este doar o nouă complicaţie”

Şi sectorul agricol italian vede o imagine amestecată. Massimiliano Giansanti, preşedintele organizaţiei Confagricoltura, consideră că decizia Curţii Supreme „demolează întreaga bază legală” a tarifelor lui Trump, dar avertizează că, în acelaşi timp, complică lucrurile pentru exportatori, tocmai când aceştia se adaptaseră noilor condiţii.

„Toate acestea generează o profundă instabilitate într-un moment în care avem nevoie de certitudine şi în care începusem deja un proces de ajustare împreună cu importatorii noştri americani”, a spus el.

În Irlanda, exportatorii de whiskey adoptă o atitudine de aşteptare. Eoin Ó Catháin, director al Irish Whiskey Association, a spus că industria aşteaptă să vadă ce se va întâmpla înainte de a lua decizii concrete, subliniind că negocierile politice şi dezamorsarea tensiunilor sunt, cel mai probabil, cheia pentru soluţionarea problemelor legate de tarife.

„Aceasta nu este un glonţ de argint care să elimine tarifele. Este doar o nouă complicaţie, încă o întorsătură în această poveste”, a spus el.