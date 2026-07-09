Val de lovituri americane în Iran, care a reacționat peste noapte / Negociatorul șef al Teheranului a ținut să sublinieze ceva

Armata americană a desfășurat peste noapte o nouă serie de lovituri asupra mai multor ținte din Iran, declanșând atacuri ale forțelor Teheranului contra bazelor militare ale Statelor Unite din Bahrain și Kuweit.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat pe X că forțele sale au lovit aproximativ 90 de ținte militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare aeriană, mijloace de supraveghere costieră, baze de depozitare a rachetelor și dronelor, capacități navale și infrastructură militară de pe coasta iraniană.

Atacurile au avut „scopul de a reduce și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale și marinarii civili nevinovați din Strâmtoarea Ormuz.”

Newly released footage of US forces conducting airstrikes on Iran overnight.



CENTCOM, in a statement, says that it hit "approximately 90 Iranian military targets." pic.twitter.com/de8yIx9rF7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 9, 2026

Acestea au venit după ce cu o zi înainte, CENTCOM afirmase că a lovit aproximativ 80 de ținte militare iraniene, inclusiv peste 60 de ambarcațiuni mici ale Gardienilor Revoluției Islamice pentru că Iranul a încălcat armistițiul prin atacarea a trei nave comerciale care navigau în Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american avertizase Iranul miercuri, de la summitul NATO de la Ankara, că Statele Unite vor lansa probabil noi lovituri în cursul serii, după atacurile din ziua precedentă.

Iranul a atacat baze din Kuweit și Bahrain

Gardienii Revoluției au transmis, la rândul lor, joi dimineață, că au lovit joi bazele americane din Kuweit și Bahrain, ca răspuns la atacurile lansate de Washington asupra Iranului, și au amenințat că își vor extinde atacurile asupra altor țări din regiune, potrivit AFP și Reuters.

Într-un comunicat difuzat de televiziunea oficială Irib, Gărzile Revoluției afirmă că au lansat atacuri cu drone și rachete împotriva „infrastructurilor și instalațiilor” bazelor americane de la Arifjan și Ali Al-Salem din Kuweit și de la Juffair și Sheikh Isa din Bahrain.

De asemenea, aceștia au amenințat că își vor extinde ripostele asupra altor baze din regiune în cazul în care Statele Unite vor lansa noi atacuri.

Ministerul Apărării din Kuweit a transmis peste noapte că interceptează rachete și drone, în timp ce Qatarul a emis pentru scurt timp o alertă privind o „amenințare de securitate sporită”, înainte de a anunța ulterior că situația este sub control.

Negociator: Ormuz va fi deschisă doar în condițiile Iranului

Principalul negociator iranian în discuțiile cu Statele Unite, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ținut să sublinieze joi că Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă numai în „condițiile impuse de Iran”.

„Statele Unite încă nu au înțeles că intimidarea și nerespectarea angajamentelor lor nu mai rămân fără consecințe”, a afirmat Mohammad Bagher Ghalibaf, într-un comunicat publicat pe X.

„Să fim clari: dacă loviți, veți fi loviți”, a continuat el, adăugând că Strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul tensiunilor, „va fi deschisă numai în conformitate cu «condițiile iraniene» și nu sub presiunea amenințărilor americane”.

Controlul asupra strâmtorii, prin care trecea o cincime din petrolul lumii înainte de război, i-a oferit Teheranului un atu imens, permițându-i efectiv să țină în șah cea mai puternică armată a lumii.

Deși Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile asupra navelor, analiștii spun că Iranul folosește astfel de acțiuni pentru a avea un avantaj în negocieri.