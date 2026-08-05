Val de mesaje în Maroc pentru un nou „atac” către Ceuta: „Toată lumea intră”

După sosirea a zeci de mii de oameni la granița marocană cu exclava spaniolă Ceuta, acțiune soldată până în prezent cu aproape 100 de morți, rețelele de socializare din Maroc au fost din nou inundate de mesaje despre o nouă mobilizare către orașul spaniol pe 15 august, zi de sărbătoare legală în Spania, informează miercuri agenția EFE, citată de Agerpres.

Mesajele se răspândesc în principal pe Facebook, Instagram și TikTok, cu sloganuri precum „15/08” sau „al-hajma” (n.r „ofensivă”, „atac”, în limba arabă), având ca punct de plecare orașul de frontieră Fnideq (Castillejos).

„Ne vedem cu toții acolo”, sunt mesajele care însoțesc desene cu steagul spaniol, clepsidre de nisip, valuri și înotători.

Mesaje precum „Cine merge pe 15?”, „Vești despre 15 august?” sau „Drumul către Ceuta” se propagă pe rețelele de socializare.

Acestor apeluri pentru o nouă încercare de a traversa înot până în Ceuta li se alătură convocări la demonstrații în diferite orașe din țară duminica viitoare, 9 august, cu un presupus caracter revendicativ.

„Întâlnirea noastră este pentru duminică, 9 august”, se poate citi în mesajele de pe Instagram.

Ministerul de Interne marocan nu a răspuns marți solicitărilor agenției EFE cu privire la apelurile care se înmulțesc pe rețelele de socializare.

Acțiune coordonată și zeci de decese în timpul tentativei de a ajunge la Ceuta

„Apelul este lansat pe Facebook, este anunțat pe Instagram și este organizat pe WhatsApp”, subliniază organizația spaniolă de verificare a faptelor Maldita.es, care evidențiază mesaje precum „Fraților, pe înserat și în zori pe 15 toată lumea intră…”.

Cea mai mare criză de migrație dintre Maroc și Spania a început să prindă contur la începutul săptămânii trecute, dar a izbucnit efectiv în noaptea de joi spre vineri, când zeci de mii de oameni – cel puțin 70.000 conform estimărilor oficiale – au înotat de la Fnideq la Ceuta.

„Avalanșa” umană a provocat o tragedie în care 75 de persoane au murit pe partea spaniolă și 11 pe teritoriul marocan, potrivit autorităților țării nord-africane.

Cu toate acestea, ONG-ul Caminando Fronteras estimează la 63 numărul de cadavre găsite în apele marocane după intrarea în masă a migranților la granița cu Ceuta.

Rețelele de socializare au dat tonul și pentru mobilizarea precedentă către Ceuta

Rețelele de socializare au jucat un rol crucial în mobilizarea acestei mișcări fără precedent, mesaje precum „porțile Ceutei sunt deschise”, „astăzi este ziua” și „Veniți”, făcând zeci de mii de oameni să creadă că trecerea în Spania era deschisă și că puteau rămâne pe teritoriul spaniol.

După patru zile de tăcere din partea autorităților marocane și în contextul în care deja circulau informații despre zeci de decese, Ministerul de Interne de la Rabat a declarat într-un comunicat duminică seară că dezinformarea a fost unul dintre factorii care au contribuit la această criză a migrației.

Un alt oficial marocan a declarat că informațiile disponibile indică „mai mulți factori interconectați”, printre care interpretarea distorsionată a unei hotărâri judecătorești spaniole, exploatarea zvonului de către rețelele de trafic de migranți, mobilizarea rapidă a mii de persoane pe rețelele sociale, precum și condițiile economice și sociale dificile cu care se confruntă tinerii din orașul învecinat Fnideq și alte zone din apropiere.