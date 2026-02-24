Val de turiști fără precedent în El Salvador după o campanie contra bandelor cu 90.000 de arestări / Există și un revers al medaliei

El Salvador, o țară din America Latină care până acum era afectată de infracționalitate, are parte acum de o creștere turistică fără precedent care a apărut în urma declarării unei stări de urgență care a dus la arestarea a zeci de mii de presupuși membri ai bandelor, transmite AFP.

Pe plaja El Tunco, de pe malul Pacificului, mulți turiști străini care se bucură de valuri și de apusuri de soare de poveste îl laudă pe președintele Nayib Bukele pentru ofensiva sa armată împotriva bandelor, printr-o campanie care permite arestări fără mandat, admițând totuși că numeroși nevinovați ar fi putut fi victime ale acesteia.

Costaricanul Juan Gabriel Lopez a venit cu soția sa la El Tunco, paradisul surferilor, atras de frumusețea naturală a locului, dar și de siguranța promovată cu insistență de președintele Bukele, notează France Presse.

„Dacă doriți să verificați cât de sigur este El Salvador, mergeți în cel mai urât și mai întunecat loc, așezați-vă pe o piatră și așteptați răsăritul”, le-a transmis acesta pe rețelele sale sociale potențialilor vizitatori.

Țara „se schimbă”, afirmă el, subliniind și cele cinci concerte din turneul vedei columbiene Shakira din El Salvador.

„În El Salvador, femeile plâng”

Însă ONG-uri precum Amnesty International și Human Rights Watch denunță costul acestui război împotriva bandelor: în cadrul stării de urgență, aproximativ 90.000 de persoane au fost arestate și încarcerate. Aproximativ 8.000 de persoane nevinovate au fost ulterior eliberate, a admis guvernul.

Într-o scrisoare deschisă, Movir, o organizație de familii ale deținuților, i-a transmis Shakirei temerea că turneul său „Las mujeres ya no lloran” („Femeile nu mai plâng”, n.r.) îi va permite președintelui Bukele să „acopere nedreptatea și faptele sale condamnabile”.

„Și în El Salvador, femeile plâng, mamele și rudele victimelor nevinovate care suferă închisoarea, tortura și moartea, expulzările forțate, persecuțiile și procesele trucate”, a acuzat Movir.

Susținere de 90% pentru Bukele

Dar Nayib Bukele, în vârstă de 44 de ani, la putere din 2019, se bucură de o popularitate fără egal, fiind susținut de nouă salvadorieni din zece, potrivit sondajelor.

Pe tarabe se vând tricouri cu figura lui Bukele purtând ochelari de soare, iar președintele salvadorian s-a autoproclamat „cel mai cool dictator din lume”.

În vizită cu părinții săi la El Tunco, Camille Schyns, un olandez stabilit în Guatemala, spune că știe că există „destule încălcări ale drepturilor omului” și că „se arestează oameni” fără respectarea procedurilor.

„Dar, în același timp (…) ceea ce îmi spun oamenii pe care îi cunosc, salvadorienii, este că se bucură de revenirea securității”, a declarat el pentru AFP.

Peste 4 milioane de turiști au venit anul trecut

Cu plajele, vulcanii și vestigiile sale arheologice, El Salvador a primit anul trecut 4,1 milioane de vizitatori, cu 60% mai mulți decât în 2019.

Turismul a generat venituri de 3,6 miliarde de dolari în 2025, adică aproape 10% din PIB-ul acestei mici țări de șase milioane de locuitori.

„El Salvador figurează acum pe hartă ca destinație pentru evenimente”, a declarat recent ministrul turismului, Morena Valdez, lăudându-se cu găzduirea în 2023 a concursului de frumusețe Miss Univers.

Shakira a susținut cinci concerte care au atras peste 144.000 de spectatori, dintre care aproape jumătate străini.

Printre aceștia s-au numărat zeci de mii de guatemalezi și hondurieni, veniți din țările vecine care se confruntă cu teroarea bandelor infracționale.

„Ne-ar plăcea să avem în Guatemala liniștea care domnește aici”, a declarat pentru France Presse Glendy Pineda, în vârstă de 45 de ani, în seara unuia dintre concerte.

Foto: Chris Mouyiaris | Dreamstime.com