Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, până vineri seară, la ora 22.00.

Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu pentru precipitații însemnate cantitativ în vestul și sud-vestul țării, precum și pentru rafale puternice, care la altitudini mari vor depăși 100-120 km/h.

Miercuri, vântul va avea intensificări mai ales în vest, sud-est și la munte, iar joi local în vest. Începând din noaptea de joi spre vineri și pe tot parcursul zilei de vineri, vântul se va extinde în toate regiunile, cu viteze în general de 45-65 km/h, anunţă meteorologii.

În jumătatea de vest a țării și la munte va ploua moderat cantitativ, iar local cantitățile de apă vor ajunge la 25-60 l/mp, fiind posibile și descărcări electrice în vest și sud-vest.

COD PORTOCALIU de ploi torențiale importante cantitativ, în Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali, în intervalul 18 noiembrie, ora 10 – 18 noiembrie, ora 20. HARTA ANM

Pentru miercuri, până la ora 20.00, este în vigoare o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ în Banat, sud-vestul Transilvaniei, local în vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali, unde se vor acumula 20-30 l/mp.

Totodată, în Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali a fost emis un cod portocaliu, cantitățile de apă urmând să atingă 30-50 l/mp, potrivit ANM.

O altă avertizare cod galben de vânt puternic vizează zonele montane până joi seară, unde la altitudini mari rafalele vor fi de 90-120 km/h.