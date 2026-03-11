Umbra lui Epstein la Iași. Retragerea titlului de Doctor Honoris Causa acordat unui profesor de la Harvard, cerută de mai multe ONG-uri

Mai multe organizații civice au cerut miercuri conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași să-i retragă titlul onorific acordat în 2010 profesorului universitar Martin Andreas Nowak, matematician și biolog la Universitatea Harvard, menționat de mii de ori în dosarele Jeffrey Epstein.

Grupul de Iniţiativă Civică „În Stradă”, Corupţia Ucide, Iniţiativa România, Reset, Activism Civic Craiova, Rezistenţa Civică Galaţi şi Asociaţia Civică Tineri Liberi din Timişoara au depus în acest sens o scrisoare adresată rectorului Universității, Liviu-George Maha, Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie şi Senatului instituției.

Organizaţiile civice au cerut iniţierea procedurii de retragere a titlului, adoptarea unei hotărâri de către Senatul universitar privind retragerea acestuia, comunicarea ei publică cu motivare explicită şi poziţia UAIC Iaşi privind implicarea instituţiei în dosarele Epstein.

De asemenea, organizaţiile au solicitat o poziţie oficială a universităţii în cazul în care Senatul universitar decide menţinerea titlului onorific.

Asociaţiile civice spun că, potrivit documentelor publicate de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii (DOJ), profesorul Nowak a fost menţionat de peste 4.000 de ori în dosarele Epstein.

Ce spun organizațiile civice

Conform ONG-urilor, în noiembrie 2009, cu şapte luni înainte ca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi să confere titlul Doctor Honoris Causa, asistenta lui Jeffrey Epstein, Lesley Groff îi solicita lui Martin Andreas Nowak „numele universităţii din România de unde aţi luat oamenii”.

„Răspunsul, furnizat de doctoranda sa, Corina Tarniţă (în prezent profesoară la Universitatea Princeton), menţiona explicit că cele două tinere sunt de la Universitatea din Iaşi. Relaţia dintre Nowak şi Epstein, condamnat penal în 2008 pentru prostituarea unei minore şi arestat din nou în 2019 pentru trafic sexual de minori a debutat în 2003, când Epstein a donat 6,5 milioane de dolari Universităţii Harvard pentru înfiinţarea laboratorului Program for Evolutionary Dynamics (PED), fondat şi condus de Nowak, reprezentând cea mai mare parte din totalul de 9,1 milioane donate Universităţii Harvard în acea perioadă. Epstein a deţinut un birou personal în laborator şi l-a utilizat de cel puţin 40 de ori după condamnare, însoţit de tinere femei care îi serveau drept asistente, conform raportului intern Harvard din 2020”, se arată într-un comunicat de presă.

Cele 7 asociaţii civice mai spun că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a precizat, la solicitarea lor, că nu a existat nicio colaborare instituţională cu Program for Evolutionary Dynamics de la Harvard în perioada 2008–2012.

„Totuşi, profesoara Corina Tarniţă a precizat public pentru The Daily Princetonian că tocmai în acea perioadă programul său a «început să dezvolte o colaborare ştiinţifică» cu Universitatea din Iaşi, incluzând o vizită a unui grup de la Harvard. La solicitarea privind sponsorizările din acea perioadă, UAIC Iaşi a răspuns că nu ar fi putut primi sponsorizări de la un «donator anonim», fie el persoană fizică sau juridică”, mai susţin asociaţiile civice.

Martin Nowak, menționat de mii de ori în dosarele Epstein

Nowak a fost plasat la începutul anului în concediu administrativ de către Universitatea Harvard, care desfășoară o anchetă disciplinară din cauza legăturilor sale cu Epstein.

Potrivit Crimson, ziarul oficial al studenților de la Universitatea Harvard, Nowak este vizat a doua oară de această măsură.

Nowak a fost suspendat pentru prima dată din funcție în 2021 de către decanul Facultății de Arte și Științe, potrivit unor surse, pe concluziile unui raport al Universității Harvard din 2020, care detaliază legăturile universității cu Epstein. Cea de-a doua anchetă se bazează pe „informații noi care au ieșit la iveală în cadrul revizuirii documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA cu privire la Jeffrey Epstein”. Numele lui Nowak apare de peste 8.000 de ori în aceste dosare, notează Harvard Magazine.