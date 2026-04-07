Valentin Jucan, CNA, spune că Realitatea nu va putea emite nici în online 

Anca Alexandrescu a susținut, în prima sa reacție, că postul va emite în online. Valentin Jucan, membrul CNA care a făcut propunerea revocării licenței, a spus, într-un dialog cu HotNews, că, dacă postul ar emite în aceeași formulă în mediul online, „ar fi vorba despre retransmisia unui post fără licență”.

CNA a decis marți retragerea licenței posturilor Realitatea Plus și Gold FM pentru neplata amenzilor aplicate ca urmare a încălcării legislației audiovizuale, iar decizia s-a bazat și pe documente primite de la ANAF, a declarat pentru HotNews vicepreședintele CNA, Valentin Jucan. Potrivit lui, emisia celor două posturi va înceta „probabil mâine”.

Jucan susține că vor fi anunțați și furnizorii de internet

„Concomitent, vom transmite decizia noastră și companiilor de cablu, să se asigure că nu transmit un post fără licență și, de asemenea, vom transmite aceeași decizie și platformelor, respectiv ISP-iștilor (n.r. Internet Service Providers), astfel încât postul să nu mai aibă posibilitatea de a emite în același format în mediul online”, a spus Jucan în dialogul cu HotNews.

Acesta a declarat că în ședința de marți a CNA a fost verificată situația plății amenzilor pentru toți operatorii radio-tv. În cazul postului Realitatea Plus, „este vorba despre neplata amenzilor începând din anul 2024, amenzi pe care noi le-am avut în evidență, în sensul deciziilor ca atare, fără a primi dovada plății, așa cum prevede legea audiovizualului”.

„De asemenea, am primit de la ANAF, în ultimele săptămâni, și documente suplimentare care ne-au ajutat să luăm această decizie, pentru că s-au limpezit extrem de multe lucruri, cu privire la modalitatea de înregistrare, de plată, de executare și de contestare a deciziilor respective. Odată alcătuită evidența acestor amenzi, aceasta a fost pusă pe ordinea de zi a CNA. Vreau să vă zic că verificarea la nivelul CNA a fost făcută pentru toți radiodifuzorii, nu pentru unul anume”, a afirmat Jucan. Potrivit acestuia, și postul Gold FM avea amenzi neplătite din anii 2024 și 2025.

Precedentul OTV

Valentin Jucan spune că unul dintre membrii CNA a propus amânarea deciziei de retragere a licenței. El se referă, deși nu l-a numit la Georgică Severin, potrivit înregistrării ședinței.

„Au fost niște discuții de ordin juridic, bineînțeles avocații (n.r. posturilor) și-au susținut poziția, noi ne-am susținut poziția, au existat și alte opinii, dar nu de ordin juridic, cât mai mult de tipul amânărilor. A fost făcută o astfel de solicitare din partea unui coleg din CNA. Am supus la vot această solicitare, care nu a trecut. Motivul pentru care nu a trecut de vot este unul extrem de limpede. Până acum, noi am tot amânat. Ședința de astăzi, a fost punctul terminal al unor lungi șiruri de amânări în privința aplicării acestui articol din legea audiovizuală, exact pe modelul OTV. Să nu uităm că CNA a mai luat o astfel de decizie, tot în baza amenzilor neplătite”, a declarat vicepreședintele CNA.

Acesta povestește că în luna februarie, Consiliul a cerut Realitatea să trimită dovada plății amenzilor. „Aceste clarificări care au venit de la ANAF ne-au adus în acest punct terminal tocmai ca legea să prevaleze. Legea audiovizualului nu are ca scop colectarea unor sume de bani la bugetul de stat. În principal, acest element privind plata este unul secundar. Scopul principal al acestui articol, 57, din legea audiovizualului, este acela de a asigura publicul că atunci când publicul este vătămat, printr-o încălcare a legii decisă de CNA, vătămarea aceea se transformă într-o sancțiune”, a mai spus vicepreședintele CNA.

L-am întrebat care sunt următorii pași. „Procedural, vom comunica într-un timp scurt decizia noastră radiodifuzorului, care trebuie să înceteze emisia. Probabil că mâine, nu știu, colegii de la juridic vor trebui să lucreze. De asemenea, vom transmite aceeași decizie și platformelor respectiv ISP-ipiștilor (n.r. Internet Service Providers), astfel încât postul să nu mai aibă posibilitatea de a emite în același format în mediul online”, a subliniat Jucan.

Acesta a spus că dacă postul ar emite în aceeași formulă în mediul online, „ar fi vorba despre retransmisia unui post fără licență”.