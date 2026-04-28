Un lider liberal spune că PNL nu are altă variantă decât o nouă guvernare cu PSD. „Bolojan are o mare problemă cu moțiunea asta”

Un lider liberal din teritoriu susține că nu există o altă soluție pentru PNL, în vederea unei guvernări viitoare, decât intrarea într-o nouă coaliție cu Partidul Social Democrat (PSD).

Valeriu Iftime, președintele interimar al filialei teritoriale Botoșani a Partidului Național Liberal mai spune că partidul său trebuie să rămână la guvernare.

„Eu încă mai sper că PNL va rămâne la guvernare în continuare, într-o formulă cu un PSD restructurat sau cu altă politică, cu o altă viteză, ca să nu mai fie acea frână trasă, cum spune domnul Bolojan. Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele nu va accepta situația asta”, a declarat marți Iftime, pentru Agerpres.

„Opinia mea este ca liberalii să rămână la guvernare, pentru că există o anumită logică a lucrurilor și un punct de echilibru în dezvoltarea asta, pentru că ce a făcut până acum guvernul condus de domnul Bolojan, un guvern de coaliție, ce-i drept, dar cu un prim-ministru foarte serios, ăsta e drumul pe care trebuie să îl parcurgem. Dacă ne abatem de la drumul ăsta, cred că va fi complicat pentru fiecare român”, a adăugat el.

PNL trebuie să „asculte muzica altora”

Pe de altă parte, liderul liberal din Botoșani susține că, atâta timp cât PNL are doar 14% din actualul Parlament, nu poate să aibă propria muzică, așa încât „trebuie să o asculte pe a altora”.

„Faptul că noi suntem 14 procente în România, liberalii, cumva nu prea ai muzica ta. Trebuie să o cam asculți. Din păcate, domnul Bolojan, pe care îl respect enorm de mult, are o mare problemă cu moțiunea asta și retragerea noastră de la guvernare, pe care noi am aprobat-o, mai trebuie discutată”, a menționat Valeriu Iftime.

Om de afaceri și patron al echipei locale de fotbal, liderul PNL Botoșani a fost prim-vicepreședinte interimar național al liberalilor în perioada noiembrie-decembrie 2024, funcție din care a demisionat din proprie inițiativă.

Ulterior, la congresul PNL din iulie 2025 a candidat pentru aceeași funcție, de prim-vicepreședinte al PNL, însă nu a fost ales de participanții la congres.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România va fi citită miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, iar pe data de 5 mai va fi dezbătută și votată.

Miercuri, de la ora 12:30, moțiunea de cenzură va fi citită în plenul comun. Pe data de 5 mai, marțea viitoare, de la ora 11:00, moțiunea va fi dezbătută și votată. Votul va fi secret, cu bile.

Moțiunea este intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”. Ea a fost depusă marți la Parlament și a fost semnată de 253 de parlamentari.

PSD insistă că moțiunea îl vizează pe Bolojan

PSD consideră că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier „lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar” reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional și a anunțat că a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru votarea moțiunii.

„PSD a strâns voturile necesare pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan. PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan. Astfel, PSD va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români. PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului”, au transmis social-democrații,într-un comunicat de presă.

PSD susține că „incapacitatea” premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi „receptiv” la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale.

„Din cauza orgoliilor și încăpățânării politice a premierului, România a ajuns în recesiune, consumul s-a prăbușit, producția a scăzut, iar inflația a retezat puterea de cumpărare a cetățenilor. Ar fi fost iresponsabil din partea PSD să nu intervină pentru a opri acest declin economic și social! Dincolo de discursul demagogic, premierul Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni în care a condus Guvernul României. Insinuarea că a reformat România prin tăieri de venituri, prin creșteri de taxe, prin sărăcirea populației și prin sufocarea fiscală a IMM-urilor și antreprenorilor români denotă o înțelegere rudimentară a mecanismelor economice și o deconectare totală de la realitățile din România”, mai afirmă PSD.

Social-democrații mai spun că retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan și demiterea sa prin mecanismul democratic al moțiunii de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern funcțional, care să fie condus de un premier capabil de colaborare.