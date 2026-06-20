Valeriu Nicolae a răbufnit la Nicușor Dan: „Nu știu dacă poate fi «reparat»”

„Inabilitatea domnului Dan de a pricepe emoțiile și predispoziția domniei sale de a le analiza într-un mod fie inept fie arogant e tare îngrijorătoare”, scrie sâmbătă activistul și scriitoriul Valeriu Nicolae, criticând dur modul în care președintele tratează criza politică pe care România o traversează.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Valeriu Nicolae scrie că tensiunile actuale nu au picat „din ceruri”.

„Președintele nu vrea să fim emoționali. Vine acasă, va înțelege, va analiza și ne va liniști. Există neîncredere și tensiune ne spune domnia sa. Venite desigur din ceruri și nu în urma deciziilor catastrofale pe care le-a luat”, spune Valeriu Nicolae.

„Inabilitatea domnului Dan de a pricepe emoțiile și predispoziția domniei sale de a le analiza într-un mod fie inept fie arogant e tare îngrijorătoare. Îl pune în zona lui Bentham. Utilitarian genial care a reușit să fie urât cu spume de cam toți cei care îl cunoșteau”, mai adaugă Nicolae.

În continuare, activistul și scriitorul vorbește și despre echipa de consilieri ai președintelui, despre care spune că „pare a fi acolo degeaba”.

„Habar nu am ce face echipa lui de la Cotroceni. Nu știu relațiile dintre el și oamenii de acolo. Dar în acest moment echipa aia pare a fi acolo degeaba și cred că responsabil ar fi ca o bună parte a lor să își dea demisia căci să lucrezi pentru Nicușor Dan a devenit o vulnerabilitate”, a mai spus Valeriu Nicolae.

Acesta are și o concluzie:

„Nu știu dacă Nicușor Dan poate fi „reparat” dar sunt convins că are nevoie ca cineva foarte apropiat să îi spună că e pe câmpii. Din păcate nu pare să aibă pe cineva apropiat. E singur cu caiețelul și ecuațiile lui. Cel mai informat om al țării are nevoie să vină acasă (după ce a fost plecat 2 zile) pentru a înțelege „realitățile”. Bezna minții!”, a conchis Valeriu Nicolae.

Declarațiile lui Nicușor Dan de la Bruxelles în timp ce țara „arde”

Președintele Nicușor Dan a participat joi și vineri la reuniunea Consiliului European de vară, care a avut loc la Bruxelles.

Președintele a făcut în două rânduri declarații de presă despre criza politică din țară.

Joi, președintele a spus că există „foarte puține soluții logice” la rezolvarea actualei crize politice, având în vedere condițiile pe care le pun partidele și necesitatea de a forma o majoritate și de a menține direcția pro-occidentală.

Vineri, înainte de întoarcerea în țară, Nicușor Dan a răspuns și la întrebarea de ce l-a desemnat pe Veștea premier, fără să se consulte cu PNL.

„Eu am făcut și am spus de mai multe ori: eu nu fac jocuri de partid, nu este mandatul meu. Mandatul meu are două componente esențiale: menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei căderi economice bruște. Am avut o încercare cu dl Tomac și am fost convins că va trece în baza discuților cu partidele. Apoi am ales varianta cu cea mai mare șansă de succes, fără să intru în jocuri de partid. Varianta Veștea am socotit că este cea mai bună pentru o majoritate”, a spus Nicușor Dan.