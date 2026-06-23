Valeriu Nicolae cere demisii la Cotroceni după eșecul Guvernului Veștea din Parlament

Activistul și scriitorul Valeriu Nicolae l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan și echipa sa de la Palatul Cotroceni, după ce Guvernul propus de premierul desemnat fără consultarea PNL, liberalul Adrian Veștea, nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Nicolae a susținut marți dimineață, într-o postare pe Facebook, că șeful statul a luat „decizii castastrofale” și a dovedit, după un an de mandat, că este „inadecvat pentru poziția de la Cotroceni”, iar în actuala configurație parlamentară, nu va putea avea rezultate semnificative.

„Nu există dubii că numirile inepte ale lui Tomac și Veștea au întărit AUR”, a afirmat activistul, criticând în același timp întâlnirea președintelui cu europarlamentari Rareș Bogdan (PNL) și Victor Negrescu (PSD) și șeful SPP, Lucian Pahonțu, pe care a catalogat-o drept „o prostie greu de imaginat”.

Nicolae a apreciat că șeful statului ar trebui să se înconjoare cu „oameni capabili” pentru a-și crește popularitatea și să ia măsuri radicale în ceea ce privește echipa sa de la Cotroceni, care „a dovedit că e pulbere”.

„Poate Nicușor Dan să facă ceva? Da. Demiteri serioase din echipa de la Cotroceni ar fi un prim lucru. Pahonțu, Lazurcă, Naumescu, Vlădica, Pungă, Tomac, Voiculescu, Iancu trebuie să plece imediat. Burnete și Costreie ar trebui să își dea demisia căci credibilitatea lor este la minim în acest moment”, a comentat scriitorul.

Chiar și așa, Valeriu Nicolae este sceptic că o astfel de schimbare ar mai putea îmbunătăți prea mult situația, subliniind că în acest moment președintele Nicușor Dan este un „cadavru politic”.

„Responsabil ar fi să își dea demisia. Despre asta și ce va urma vorbim pe seară la televiziunea națională”, a adăugat activistul, care realizează la TVR emisiunea Dezacorduri de pace cu jurnalistul Dragoș Pătraru, de la Starea Nației.

Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi „împotrivă”.

Liberalul a fost desemnat în funcția de premier de președintele Nicușor Dan, fără consultarea PNL, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, conștient că nu va strânge susținerea necesară în forul legislativ.