Valeriu Nicolae răbufnește după un articol din HotNews despre Nicușor Dan 

„În mod anonim un consilier al președintelui spune ce știm cu toții cei care îl știm pe domnul Dan și nu suntem smintiți de el sau imaginea lui”, scrie activistul și scriitoriul Valeriu Nicolae, după articolul din HotNews despre „una dintre principalele slăbiciuni ale lui Nicușor Dan, povestită de un apropiat al său”.

Într-un comentariu pe Facebook, Valeriu Nicușor scrie despre Nicușor Dan că „e un manager catastrofal incapabil să construiască echipe și să aibă încredere în oamenii cu care lucrează. Un om obsedat de control și micromanagement. Un om care încurajează pupincuriști și caută loialitatea necondiționată a acestora. Cinstit, inteligent, muncitor”.

Face această enumerație plecând de la articolul publicat în HotNews, sub semnătura lui Cătălin Tolontan, în care mai mulți dintre apropiații președintelui vorbesc despre relația cu acesta. „Știți cum e la noi, mai lent, așa”, a spus un om din administrația prezidențială, care a cerut să nu apară numele său. Sunt date și alte exemple.

În mesajul său, Valeriu Nicolae critică faptul că afirmațiile din articolul din HotNews sunt făcute „anomim”, afirmând că asumarea „cu nume și prenume” poate „schimba ceva în bine”, altfel, „doar o să crească paranoia președintelui”.

El încheie cu un îndemn similar cu cel făcut de Laura Codruța Kovesi: „Nicușor Dan pare foarte, foarte obosit. Ar fi un moment bun să se culce. Căci cine știe poate atunci când se trezește va reuși să priceapă că el e președintele unei țări și nu administratorul scării blocului România, chipurile, onestă”.