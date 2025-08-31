Valurile de căldură îmbătrânesc la fel de mult ca fumatul sau consumul de alcool, arată un studiu făcut pe 25.000 de persoane 

Expunerea la temperaturi ridicate poate provoca daune de durată asupra stării de sănătate, arată un studiu publicat de revista Nature Climate Change și citat de The Guardian.

Cercetătorii au analizat 25.000 de persoane din Taiwan timp de 15 ani și au comparat expunerea lor la valurile de căldură cu vârsta biologică a acestora.

Potrivit studiului, vârsta biologică a crescut cu aproximativ 9 zile la persoanele care au fost expuse la patru zile suplimentare de val de căldură într-o perioadă de doi ani.

În schimb, persoanele care petrec, de obicei, mai mult timp în soare, au fost afectate în mod semnificativ, vârsta lor biologică crescând cu 33 de zile, în aceeași perioadă de timp.

Și, deși o îmbătrânire cu nouă, respectiv 33 de zile, poate să pară nesimnificativă, oamenii de știință atrag atenția că aceasta a venit după doar doi ani de expunere la caniculă.

Impactul total asupra populațiilor din întreaga lume poate fi unul și mai semnificativ, deoarece toți oamenii suferă în timpul valurilor de căldură, iar în momentul în care vârsta biologică crește, crește și riscul de deces.

„Mulți dintre noi am experimentat valuri de căldură și am scăpat fără urmări – sau cel puțin așa am crezut”, a comentat studiul profesorul Paul Beggs de la Universitatea Macquarie din Sydney, Australia.

Un pericol mai mare decât pare

Doctorul care a condus studiul, Cui Guo de la Universitatea din Hong Kong, avertizează faptul că impactul asupra sănătății poate fi mai mare decât cel raportat de studiu, dacă expunerea la valurile de căldură „se acumulează timp de mai multe decenii”.

Nu este pe deplin cunoscut motivul pentru care temperaturile ridicate duc la îmbătrânirea mai rapidă, dar se consideră că deteriorarea ADN-ului ar putea fi o parte a explicației.

Acesta a adăugat că „valurile de căldură devin, de asemenea, tot mai frecvente și durează mai mult, astfel că efectele asupra sănătății ar putea fi mult mai grave (în viitor).”

În Europa, în 2023, au fost mai mult de 47.000 de decese în Europa din cauza căldurii, arată un un articol publicat de Le Monde. În România, în același an au fost înregistrate 2.500 de decese asociate căldurii, scrie Euronews România.

Totodată, în România, numărul zilelor caniculare a înregistrat o creștere dramatică. HotNews a analizat datele din 23 de orașe și a arătat cum a evoluat în ultimii 40 de ani numărul de zile caniculare din România. Vezi hărțile interactive cu evoluția numărului de zile de +35 Celsius.