Vanessa Trump, fosta noră a lui Donald Trump, anunță că s-a vindecat de cancer

Vanessa Trump, fosta soție a lui Donald Trump Jr., a anunțat vineri că a învins lupta cu cancerul de sân, la șase luni după ce a început tratamentul, relatează NBC News.

„În sfârșit, am scăpat de cancer”, a spus Vanessa Trump, în vârstă de 48 de ani, într-un videoclip postat de fiica ei, Kai Trump, pe Instagram.

„Octombrie este luna de conştientizare a cancerului de sân, o perioadă dedicată sensibilizării cu privire la depistarea precoce, educaţie şi sprijin pentru persoanele afectate de cancerul de sân”, a scris Kai, în vârstă de 19 ani, în descrierea postării.

Vanessa Trump a fost căsătorită cu fiul cel mare al președintelui în perioada 2005–2018. Cei doi au împreună cinci copii: Kai, 19 ani; Donald, 17 ani; Tristan, 15 ani; Spencer, 14 ani; și Chloe, 12 ani.

Vanessa Trump a anunțat pe 20 mai că a fost diagnosticată cu cancer de sân, precizând însă, în videoclipul publicat vineri, că diagnosticul fusese stabilit încă din luna aprilie.

În postarea sa din luna mai, fosta noră a președintelui Trump a menționat că lucrează la un plan de tratament împreună cu echipa sa medicală și că a fost supusă unei intervenții. Ulterior, ea a anunțat că se află în perioada de recuperare după operație și că urmează să înceapă a doua etapă a tratamentului.

În ultimii ani, în SUA, incidența cancerului de sân în rândul femeilor cu vârsta sub 50 de ani a crescut mai rapid decât în ​​cazul femeilor mai în vârstă, fapt care a dus la scăderea vârstei recomandate pentru screening, de la 50 la 40 de ani. Potrivit American Cancer Society, aproximativ 16% dintre femeile diagnosticate cu cancer de sân au sub 50 de ani.