Vânt puternic și ploi în cea mai mare parte a țării. Anunț de ultimă oră de la meteorologi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vânt puternic și ploi, în cea mai mare parte a țării, până vineri dimineață.

Potrivit ANM, în perioada 21 octombrie, ora 10:00 – 23 octombrie, ora 10:00, temporar vor fi intensificări ale vântului. Miercuri (21 octombrie), în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi, în special în estul, centrul și vestul țării, cu rafale în general de 40 – 50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

Începând din noaptea de miercuri spre jo, ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia, iar joi va ploua în cea mai mare parte a țării. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină, spun meteorologii.

În special în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă, prin acumulare, dar și în intervale scurte de timp, vor fi de 10 – 20 litri/mp și izolat de peste 30 – 35 litri/mp.

Meteorologii au emis și o avertizare cod galben de vânt puternic în județele Caraș-Severin și Timiș, care este în vigoare până joi dimineață.