Vânzarea G4Media, analizată „din punctul de vedere al securității naționale” de o autoritate din subordinea Guvernului / Explicațiile șefului Consiliului Concurenței

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, aflată în subordinea Guvernului, a anunțat marți că „analizează, din punctul de vedere al securității naționale”, tranzacția prin care G4Media și mai multe publicații afiliate au fost cumpărate de o companie controlată de Radu Budeanu, titluri Quality SRL. „Mă aștept ca tranzacția să fie analizată și din punct de vedere concurențial”, spune Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, care asigură secretariatul acestei comisii, a cărei componență a fost secretizată de fostul premier Ciolacu.

„Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) analizează, din punctul de vedere al securității naționale, tranzacția prin care Titluri Quality S.R.L. preia G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. și G4Food S.R.L.”, se spune într-un comunicat al Consiliului Concurenței, care asigură secretariatul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Instituția precizează că CEISD analizează tranzacțiile care au ca obiect anumite domenii de activitate prevăzute la art. 2 din Hotărârea CSAT nr. 73/2012 și a căror valoare depășește două milioane de euro.

„În cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice ori prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora, sunt analizate și investițiile care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro”, mai spune Consiliul Concurenței.

HotNews i-a contactat pe jurnalistul Dan Tăpălagă, cofondator G4Media și pe omul de afaceri Radu Budeanu. Când vom primi o reacție, o vom publica.

Cum explică șeful Consiliului Concurenței

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat pentru HotNews că, potrivit legislației în vigoare, se analizează orice investiție de peste două milioane de euro în domeniile larg definite de CSAT.

El a subliniat că și firme înregistrate în România sunt supuse acestui control, dând ca exemplu tranzacții din zona telecom.



Acesta a dat ca exemplu tranzacția prin care Adrian Tomșa, proprietarul grupului Clever Media (care include printre altele Prima TV și Profit.ro), a vrut să preia Telekom Mobile, mai puțin o serie de active care ar fi urmat să fie preluate de Digi, sau preluarea în final a Telekom Mobile de către Digi și Vodafone.

„Este deci normal că operațiunea va fi analizată. În plus, mă aștept să fie analizată și din punct de vedere concurențial”, a spus Chirițoiu.

Potrivit Ordonanței de urgență 108/2023, pentru transparentizarea investițiilor străine în domeniul mass-media, CEISD solicită investitorului străin transparentizarea informațiilor cu privire la investiția străină, investiția nouă sau, după caz, investiția din Uniunea Europeană înainte de declanșarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

„CEISD supune consultării publice, pentru o perioadă de 30 de zile, informațiile cu privire la întreprinderea din domeniul mass-media. În cazul în care CEISD nu constată niciun motiv pentru inițierea procedurilor de examinare a investiției străine, investiției noi sau, după caz, investiției din Uniunea Europeană, se consideră că efectuarea investiției străine nu pune în pericol securitatea sau ordinea publică a României”, conform .

Ce este Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe

Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) este o entitate aflată în subordinea Guvernului României. CEISD „are rolul de a examina și de a aviza investiţiile străine directe și investițiile noi”. Aceasta a fost înființată prin OUG 46/2022 în 2022, sub semnătura premierului de atunci, Nicolae Ciucă.

Pot fi supuse examinării inclusiv investițiile noi făcute de către cetățeni români și de companii din România. Activitatea CEISD se desfășoară din oficiu sau la sesizare, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a CEID. CEISD poate fi sesizată să examineze o investiție străină directă sau o investiție nouă, după caz, de către cei care doresc să investească.

De asemenea, poate fi sesizată de o autoritate a statului român atunci când aceasta constată, în mod justificat, că se impune iniţierea procedurilor de examinare a investiţiei străine, urmând ca CEISD, dacă apreciază întemeiată solicitarea, să iniţieze procedurile de examinare.

Cum lucrează CEISD

Sesizarea poate fi făcută și de Consiliul Concurenței în cazul operațiunilor de prluare susceptibile să fie analizate din punctul de vedere al siguranței naționale. În plus, CEISD se poate sesiza din oficiu cu privire la punerea în aplicare a unei investiţii străine directe sau a unei investiții noi care ar putea face obiectul examinării, cu privire la care nu a fost depusă cerere de autorizare. Avizul se acordă societății care are calitatea de investitor.

Procesul de examinare în cadrul CEISD implică o serie de proceduri specifice cu termene legale precise, informațiile care privesc investițiile fiind confidențiale. Luând în considerare specificul și complexitatea cererii de autorizare analizate sau impactul acesteia asupra securității și ordinii publice, CEISD poate decide că este necesară consultarea CSAT.

În urma analizei efectuate, CEISD poate emite aviz de autorizare a investiției, aviz de autorizare condiționată sau aviz de respingere, investitorul fiind în permanență informat cu privire la stadiul examinării cererii sale de autorizare. CEISD analizează tranzacțiile are au ca obiect anumite domenii de activitate și a căror valoare depășește două milioane de euro.

Este vorba despre domeniile apărării și siguranței naționale, energia, transporturile, aprovizionarea cu resurse vitale, infrastructura critică, sistemele informatice și de comunicații, activitatea financiară, fiscală, bancară și de asigurări, securitatea industrială, protecția față de dezastre, a agriculturii și a mediului înconjurător, privatizarea companiilor de stat și mass media.

În cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora, sunt analizate şi investițiile străine directe care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) poate fi consultat în situațiile de o complexitate ridicată, care pot influența în mod semnificativ securitatea națională și ordinea publică.

Componența Comisiei este secretă

În ianuarie 2025, premierul Ciolacu a secretizat componența CEISD. Comisia este formată din 12 persoane, dintre care reprezentanți ai Guvernului și mai multor ministere. Caz celebru analizat de CEISD Un caz care a atras atenția publică a fost tranzacția prin care ungurii de la MVM intenționează să achiziționeze furnizorul de energie E.On Energie.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a anunțat, săptămâna trecută, că a hotărât să nu avizeze tranzacția prin care MVM, companie de stat ungară, intenționează să achiziționeze divizia de furnizare gaze și energie electrică a E.ON Energie România.

Comisia fusese sesizată de Ministerul român al Energiei, care susținea, în ianuarie, că tranzacția ridică probleme de securitate prin potențialul său de a submina independența energetică a României și de a favoriza influențele externe ostile Uniunii Europene.

CEISD a decis să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate. Avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

Grupul de presă G4Media a fost cumpărat de Radu Budeanu, anunțul fiind făcut pe 12 august. Acțiunile au fost cumpărate de la ziariștii Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă, fondatorii G4Media în 2018, care vor rămâne, conform comunicatului oficial, „implicați activ în noua structură”.



