Varianta guvernatorului din Minnesota după discuția cu Trump. Ce pas în spate e dispus președintele american să facă, potrivit lui Walz

Guvernatorul Tim Walz vorbește în cadrul unei conferințe de presă, după împușcăturile în care a fost implicat un agent federal al forțelor de ordine americane, pe 24 ianuarie 2026, la Centrul de Operațiuni de Urgență al Statului Minnesota, din Blaine. FOTO: Jeff Wheeler / AP / Profimedia

Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, afirmă că el și președintele american Donald Trump au avut o convorbire telefonică „productivă” luni, în cadrul căreia liderul de la Casa Albă a acceptat să ia în considerare reducerea în Minnesota a forțelor federale de aplicare a legilor privind imigrația, în contextul în care împușcarea mortală a unui rezident din Minneapolis de către agenții federali ICE a stârnit furie, scriu Reuters și CBS News.

Un purtător de cuvânt al biroului de presă al lui Walz a declarat că guvernatorul „a susținut că avem nevoie de investigații imparțiale despre împușcăturile din Minneapolis în care au fost implicați agenți federali și că trebuie să reducem numărul agenților federali din Minnesota”.

Conform aceleiași surse, Walz a adăugat că Trump „a fost de acord să ia în considerare reducerea numărului de agenți federali din Minnesota”.

I had a productive call with President Trump earlier today. I told him we need impartial investigations of the Minneapolis shootings involving federal agents, and that we need to reduce the number of federal agents in Minnesota. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 26, 2026

Biroul lui Walz a precizat că președintele american a fost de acord să discute cu oficialii Departamentului Securității Interne „despre asigurarea faptului că Biroul de Arestări Penale din Minnesota poate desfășura o anchetă independentă, așa cum în mod normal ar fi cazul”.

Într-o schimbare radicală de poziție, președintele Donald Trump a afirmat luni că este „pe aceeași lungime de undă” cu guvernatorul Walz în ceea ce privește situația din Minnesota.

„A fost o conversație foarte bună și, de fapt, păream să fim pe aceeași lungime de undă”, a scris Trump, într-o postare pe rețeaua lui de socializare Truth Social. „Criminalitatea este în scădere, dar atât guvernatorul Walz, cât și eu vrem să îmbunătățim situația!”, a adăugat liderul american. „I-am spus guvernatorului Walz că îl voi ruga pe Tom Homan să îl sune și că ceea ce căutăm sunt toți criminalii pe care îi au în custodia lor. Guvernatorul a înțeles acest lucru cu mult respect și voi discuta cu el în viitorul apropiat”, a mai scris Trump.

Walz și alți lideri democrați s-au opus vehement valului de acțiuni federale împotriva imigranților, pe care ei l-au caracterizat drept o invazie ilegală care pune în pericol siguranța publică. Trump, la rândul său, l-a acuzat pe Walz în ultima lună de incompetență pentru că nu a reușit să oprească un scandal de fraudă socială în statul Minnesota.

Administrația Trump a afirmat în repetate rânduri că autoritățile din Minnesota nu au cooperat în predarea imigranților aflați în arest.

Biroul lui Walz a mai transmis că guvernatorul a profitat de ocazie pentru a-i reaminti lui Trump că „Departamentul Corecțional din Minnesota respectă deja ordinele federale de arestare, notificând Serviciul de Imigrare și Vamă atunci când o persoană aflată în custodia sa nu este cetățean american. Nu există niciun caz documentat în care departamentul să fi eliberat pe cineva din închisoarea statală fără a se asigura că transferul custodiei se va desfășura fără probleme”.

Mai devreme în cursul acestei luni, Departamentul Corecțional din Minnesota a contestat o afirmație făcută de Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA, potrivit căreia statul nu respecta mandatele de arestare ale ICE, calificând aceste afirmații ca fiind „categoric false”.

Convorbirea telefonică dintre Trump și Walz de luni a avut loc la doar o zi după ce Walz a denunțat vehement acțiunile agenților federali de imigrare din Minneapolis-St. Paul și din întreaga regiune Minnesota în timpul operațiunii „Metro Surge” și l-a invocat în mod direct pe președintele american.

„Care este planul, Donald Trump? Care este planul?”, a declarat Walz într-o conferință de presă duminică. „Ce trebuie să facem pentru a-i scoate pe acești agenți federali din statul nostru? Dacă frica, violența și haosul sunt ceea ce ai vrut de la noi, atunci ai subestimat în mod clar oamenii din acest stat și din această națiune”, a afirmat guvernatorul

Trump a anunțat în cursul zilei de luni că îl va trimite pe Tom Homan (supranumit „Țarul Frontierelor”), responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră, să colaboreze cu autoritățile locale în urma incidentului de sâmbătă, când agenții de imigrare au deschis focul în Minneapolis asupra unui asistent medical, Alex Pretti, pe care l-au împușcat mortal. În timp ce alți înalți funcționari ai administrației Trump l-au caracterizat pe Pretti drept „terorist intern”, Homan nu s-a pronunțat public până acum cu privire la acest incident.

Într-un comunicat, Trump a spus că Homan „nu a fost implicat” în incidentele din Minnesota, „dar cunoaște și apreciază multe dintre persoanele de acolo”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că Trump cere statului Minnesota să predea persoanele aflate în închisori și penitenciare care se află ilegal în țară. Walz spune că sistemul penitenciar de stat face deja acest lucru, dar unele agenții locale de aplicare a legii nu.

Casa Albă îi presează, de asemenea, pe oficialii din Minnesota să implice poliția locală în aplicarea legilor privind imigrația, ceea ce ar putea fi dificil, deoarece unele orașe, precum Minneapolis, interzic poliției să aplice legile federale civile privind imigrația.

Oficialii statului spun că numărul agenților de imigrare din teren depășește deja numărul polițiștilor din zonă. Ei spun că represiunea pune în pericol siguranța publică și le epuizează resursele.

Anunțul lui Trump a venit în momentul în care oficialii statului au presat un judecător american să oprească temporar valul de 3.000 de agenți de imigrație trimiși, pe care l-au caracterizat ca fiind o tactică de a presa statul să-și schimbe politicile în privința chestiunii imigrației.

„Au recurs la violență pe străzile din Minnesota pentru a obține ceea ce vor”, a declarat Brian Carter, avocat al procuraturii generale a statului, în fața judecătoarei americane Katherine Menendez.

Avocații administrației Trump au susținut că agenții nu fac altceva decât să aplice legile privind imigrația.

Afluxul de agenți ICE a stârnit proteste de stradă masive la temperaturi sub zero grade și condamnări vehemente din partea liderilor democrați ai statului. Șaizeci dintre cele mai mari companii din stat, printre care Target, 3M, UnitedHealth și U.S. Bancorp, au cerut duminică o dezamorsare imediată a tensiunilor dintre stat și administrația Trump.

Unul dintre principalii candidați republicani la funcția de guvernator, Chris Madel, și-a retras luni candidatura, afirmând că represiunea a mers prea departe și a făcut ca alegerile să devină imposibil de câștigat pentru un republican.

„Nu pot susține răzbunarea declarată de republicanii de la nivel național asupra cetățenilor statului nostru și nici nu mă pot considera membru al unui partid care ar face acest lucru”, a declarat el într-un mesaj video.

Oficialii Departamentului Securității Interne au descris incidentul ca fiind un atac al lui Pretti, afirmând că agenții au tras în legitimă apărare după ce acesta s-a apropiat de ei cu un pistol.

Însă înregistrarea video de la fața locului, verificată de Reuters, contrazice această versiune. Imaginile arată că Pretti ținea un telefon – nu o armă – în timp ce agenții îl imobilizau la pământ. De asemenea, se vede cum ofițerii îi scot o armă de foc ascunsă lângă centură după ce a fost imobilizat, cu câteva momente înainte de a-l împușca mortal. Pretti era posesor de armă cu permis.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, își va păstra funcția „cu încrederea deplină a președintelui”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump a declarat duminică pentru Wall Street Journal că administrația sa „analizează totul” în legătură cu incidentul și a afirmat că oficialii de imigrare se vor retrage în cele din urmă.

Un sondaj recent realizat de Reuters indică faptul că o parte semnificativă a susținătorilor republicani ai lui Trump – 39% – sunt sceptici față de abordarea dură, afirmând că agenții ICE ar trebui să evite să recurgă la folosirea forței, chiar dacă acest lucru înseamnă mai puține arestări de imigranți.

La Washington, democrații din Senat au anunțat că se vor opune unui proiect de lege privind finanțarea Departamentului Securității Interne, ceea ce crește probabilitatea unei „închideri” parțiale a guvernului începând de duminică.

Republicanii au aprobat anul trecut o creștere masivă a bugetului pentru aplicarea legilor privind imigrația, dar unii dintre ei au criticat administrația de la Washington.

„Aș încuraja administrația să fie mai măsurată, să recunoască tragedia și să declare că nu dorim ca nimeni să-și piardă viața”, a declarat senatorul republican Ted Cruz din Texas.

Uciderea lui Alex Pretti, petrecută în cursul zilei de sâmbătă, a avut loc după ce, pe 7 ianuarie, un agent al ICE a împușcat mortal, tot în Minneapolis, un alt cetățean american, pe Renee Nicole Good, după ce s-a apropiat de mașina ei oprită.

Alex Pretti și Renee Good aveau 37 de ani.