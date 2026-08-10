Varianta UDMR pentru blocarea „accesului extremei” la guvernare. „Septembrie trebuie să ne găsească cu un guvern”

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, afirmă că prima opţiune a UDMR pentru un guvern cu puteri depline este formarea unei „coaliţii mari”, după modelul altor ţări, pentru a se împiedica accesul „extremei” la guvernare, informează Agerpres.

Întrebat, luni, în timpul unei vizite în judeţul Arad, cum vede UDMR formarea rapidă a unui nou guvern, Cseke Attila a spus că „trebuie mai puţine mesaje publice contondente şi mai mult dialog” între partidele pro-occidentale.

„Noi credem că ar trebui luat modelul altor ţări, unde s-au format coaliţii mari, pentru a împiedica accesul extremei la guvernare. Aceasta ar fi prima variantă, să se găsească o modalitate prin care, printr-un acord politic bazat şi pe reciprocitate – astfel încât să fie o succesiune de guverne de stânga, de dreapta, în ce ordine se convine – ca să se asigure guvernarea cu puteri depline în România”, a spus ministrul.

Întrebat dacă mai este posibil un guvern susţinut de toate partidele din vechea coaliţie, Cseke Attila a declarat că „întotdeauna există posibilitatea să ne aşezăm la masă, să discutăm şi să cădem de acord”.

„Dialogul niciodată nu trebuie exclus, pentru că fără dialog, dacă doar dăm mesaje unii altora, mai greu să găseşti o majoritate. (…) În septembrie începe sesiunea parlamentară şi septembrie trebuie să ne găsească cu un guvern cu puteri depline”, a spus ministrul.

El a afirmat că un guvern tehnocrat nu ar avea deloc reprezentare parlamentară.

„Atunci când un guvern tehnocrat vine în Parlament cu un proiect legislativ, un proiect de lege sau o ordonanţă de urgenţă, nici măcar nu are cină să susţină ideile guvernului. La criza politică trebuie găsită soluţie politică”, a încheiat reprezentantul UDMR.

„Toate variantele sunt pe masă”

Pe 4 august, vicepremierul interimar Tanczos Barna a afirmat că negocierile se vor intensifica spre finalul lunii august și că prioritatea o reprezintă formarea cât mai rapidă a unui Executiv cu puteri depline.

„Sunt foarte multe variante și în momentul de față pe masă. Cred că este prematur. În ultima săptămână din august probabil se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert: avem nevoie de un guvern în cel mai scurt timp posibil cu atribuții și cu puteri depline”, a afirmat Tanczos Barna.

„Nu se mai poate continua în forma aceasta, nu se mai poate continua cu toate hotărârile de guvern suspendate în instanță, nu se poate continua cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare lege”, a adăugat el.

Vicepremierul interimar a subliniat că formarea unui guvern depinde de găsirea unei formule acceptabile pentru principalele partide parlamentare.

„Am văzut, PNL nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu PNL-USR. Până sunt în această situație, lucrurile se pot rezolva foarte complicat, foarte greu, dar, încă o dată, probabil în două săptămâni o să avem rezultate. (…) Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de față. (…) Toate opțiunile sunt pe masă, pentru că cel mai important este să avem un guvern de drept. (…) Neavând soluție, toate scenariile sunt reluate. De asta am spus că toate variantele sunt în continuare pe masă”, a adăugat senatorul UDMR.