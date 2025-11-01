Vasile Bănescu îl ironizează pe George Simion, după ce liderul AUR a cerut pază de la SPP. „Nimeni nu a avut, până azi, imensul curaj”

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru CNA, l-a ironizat pe liderul opoziției, George Simion, pentru că a solicitat să fie păzit de personal al Serviciului de Protecție și Pază, după ce mai multe mesaje împotriva partidului au fost scrise pe gardul sediului său central din București.

„Nimeni nu a avut, până azi, imensul curaj moral de a vorbi deschis despre pericolul letal ascuns în actul vandalizării cu graffiti”, a scris Vasile Bănescu într-un scurt mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, fără a-l numi pe liderul AUR.

În secțiunea de comentarii, ca răspuns la un mesaj venit din partea unui urmăritor, a publicat o captură de ecran cu titlul unei știri despre solicitarea făcută de liderul opoziției.

Liderul AUR a cerut vineri pază asigurată de SPP pentru el, familia sa și colegii din conducerea partidului. Într-un comunicat de presă, Simion a acuzat „instituțiile de forță din București” că „discriminează opoziția politică din România”.

Comunicatul AUR vine în contextul în care mai multe mesaje împotriva partidului au fost scrise pe gardul sediului său, în timp ce bannerele cu chipurile unor domnitori români au fost tăiate parțial, potrivit înregistrării postate pe pagina de Facebook a formațiunii.

„Fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind «teroristă»”, a mai afirmat George Simion.

El a adăugat că deocamdată „poliția nu a identificat făptașii, deși există imagini video detaliate cu întreaga operațiune de vandalizare”.

Simion susține că a mai făcut reclamații fără rezultat

Liderul AUR susține că și alte sesizări ale sale către autorități au rămas fără rezultat.

„Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de amenințări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume și prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent; dacă facem o comparație cu alte cazuri din spațiul public care vizează reprezentanți de nivel înalt, se poate observa foarte ușor un dublu standard”, a mai declarat Simion.

Deputatul susține că „Poliția nu își face datoria”, iar „serviciile secrete – interpelate de colegii mei – și-au declinat competența”.

Simion mai afirmă că este pe „lista neagră a Batalionului Getica, compus din mercenari români care luptă în Ucraina”.

Un lider PNL se opune cererii

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, l-a acuzat pe liderul AUR că este „rupt complet de realitate” când „solicită mașini blindate și gărzi de corp plătite din bani publici, exact ca un nomenclaturist nerușinat”.

„Omul care a făcut carieră din violență, scandal și agresiune, același care a strâns de gât, a amenințat și a sărit la bătaie la zeci de politicieni români, cere acum ca statul să-i asigure protecție. Un huligan care s-a comportat ca un intimidator politic vrea, deodată, să fie tratat ca un demnitar aflat în pericol. Așa arată ipocrizia dusă la rang de artă”, a declarat Alexandru Muraru, vineri, într-o postare pe Facebook.

Liderul liberal a cerut CSAT să nu aprobe „solicitatarea scandaloasă” a şefului AUR ca SPP să îi acorde pază.