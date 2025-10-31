Vicepreședinte PNL, după ce George Simion a cerut protecția SPP: „Cacealmaua unui huligan”

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, l-a acuzat pe liderul AUR că este „rupt complet de realitate” când „solicită mașini blindate și gărzi de corp plătite din bani publici, exact ca un nomenclaturist nerușinat”.

Reacția liberalului vine în contextul în care George Simion a solicitat protecția Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru el, familia sa și conducerea AUR, invocând printre altele vandalizarea sediului de partid și „amenințările cu moartea primite”.

„Omul care a făcut carieră din violență, scandal și agresiune, același care a strâns de gât, a amenințat și a sărit la bătaie la zeci de politicieni români, cere acum ca statul să-i asigure protecție. Un huligan care s-a comportat ca un intimidator politic vrea, deodată, să fie tratat ca un demnitar aflat în pericol. Așa arată ipocrizia dusă la rang de artă”, a declarat Alexandru Muraru, vineri, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Muraru susține că el însuși „și alți colegi parlamentari am fost, de-a lungul timpului, ținta amenințărilor, a agresiunilor verbale și fizice venite din partea simpatizanților AUR, în frunte cu însuși George Simion”, dar „niciunul” dintre ei „nu a cerut vreodată privilegii sau paza statului”.

„Să reamintim: agresiunea lui Simion din Parlamentul Românei asupra fostului ministru Virgil Popescu, grupul de peste 20 de membri și simpatizanți AUR care au intrat brutal în sediul Primăriei Timișoara, tânăra violată la școala de vară AUR, jurnaliști agresați și bruscați de membri și simpatizanți AUR, sunt doar câteva dintre violențele promovate de acești extremiști”, a continuat vicepreședintele PNL.

„O cerere aberantă, făcută cu nonșalanță”

Alexandru Muraru susține că solicitarea lui George Simion de a obține protecție pentru el, familie și colegii din conducerea AUR este „aberantă, făcută cu nonșalanță, ca și cum ar fi o chestiune de drept personal, nu un privilegiu rezervat funcțiilor de stat”.

„Cer public CSAT să nu aprobe această solicitare scandaloasă. Ar fi un precedent periculos ca un agresor, cunoscut pentru comportamente violente și derapaje constante, să primească paza statului român. Să nu ajungem în situația absurdă în care polițiștii și ofițerii români sunt puși să apere exact omul care i-a insultat, i-a împins și i-a discreditat public de nenumărate ori”, a adăugat liberalul.

El a spus că liderul AUR, dacă „se simte într-adevăr amenințat, are libertatea să-și angajeze pază privată, pe banii lui”.

„Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu. Dar să nu aibă pretenția ca cetățenii români, care plătesc taxe și impozite, să finanțeze protecția unui agitator politic care și-a construit întreaga carieră pe violență și ură”, a mai spus Muraru, adăugând că „România nu are nevoie de spectacolul grotesc al unui huligan care pozează în victimă și cere privilegii de stat”.