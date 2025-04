Vasile Miriuță a comparat FC Botoșani cu Manchester City, după ce Poli Iași i-a învins: „Jucătorii au dat totul și au câștigat” 

Antrenorul Poli Iași, Vasile Miriuță, i-a comparat pe cei de la Botoșani cu Manchester City, după ce în meciul de duminică Poli Iași a învins cu 3-0.

Bordeianu (min. 13, penalty), Skuka (min. 20) și Camara (min. 74) au fost cei care au marcat, scrie digisport.ro.

Deși cei de la Botoșani au avut ocazii importante, ei nu au reușit să marcheze. Vasile Miriuță i-a comparat cu echipa Manchester City, formație care deși a controlat meciuri, nu a reușit să se și impună.

„S-a terminat cu posesia. Ați văzut la Manchester City. Duelurile câștigate, asta contează să câștigi un meci. Au jucat bine, felicitări băieților. Sunt meciuri foarte puține. Trebuie să fim pragmatici. Am speculat spațiile, am plecat pe contraatac și am marcat”, a spus Miriuță după meci.

El a spus că victoria se datorează și faptului că jucătorii au dat totul.

„Le-am spus și aseară, stăm departe de familii, și eu voiam să fiu cu familia, la Budapesta, dar sunt aici. La fel și-au dorit și jucătorii, iar ei au dat totul și au câștigat. E cel mai greu meci vineri. Slobozia își joacă ultima șansă”, a mai declarat antrenorul Poli Iași, conform digisport.ro.