Vedeta care a primit primul iPhone produs vreodată în Europa

Rene Obermann, șeful de la momentul respectiv al Deutsche Telekom, prezintă primul model al iPhone în 2007, FOTO: Sascha Schuermann / AFP / Profimedia

Vorbind în timpul unei pauze dintre melodii la un concert susținut la sediul din Cupertino al Apple pentru celebrarea a 50 de ani de existență a companiei, legendarul Sir Paul McCartney a dezvăluit că Steve Jobs i-a oferit primul telefon Apple realizat vreodată în Europa, relatează Far Out Magazine.

McCartney, în vârstă de 83 de ani, a spus pe scenă că a fost recunoscător pentru cadou, mărturisind însă că i s-a părut dificil de utilizat, în principal din cauza a ceea ce era scris pe telefon.

„Steve mi-a dat primul telefon Apple din Europa și nu am înțeles niciodată – era ceva de genul «Cupertino», dar baza lor era în Cupertino”, a spus legendarul Beatles.

McCartney a vorbit apoi despre concertele pe care le-a susținut recent în Los Angeles pentru a sărbători aniversarea Apple, adăugând că a fost foarte plăcut să participe la ele.

„A fost destul de bine, ne-am simțit excelent”, a continuat muzicianul britanic.

Steve Jobs prezintă primul model de iPhone în ianuarie 2007, cu câteva luni înainte de lansarea sa oficială, FOTO: Tony Avelar / AFP / Profimedia

Producătorul iPhone va avea un nou CEO după 15 ani

Deși Sir Paul McCartney nu a dezvăluit când s-a întâlnit cu fondatorul Apple pentru a primi cadoul, întâlnirea dintre cei doi trebuie să fi avut loc cândva între iunie 2007, anul în care a fost lansat primul iPhone, și octombrie 2011, când Steve Jobs s-a stins din viață după o lungă luptă cu cancerul.

În timpul vieții sale Jobs s-a declarat în mod repetat ca fiind un fan uriaș al trupei The Beatles și i-a citat pe beatleși drept o inspirație pentru propriul său succes.

Sir Paul McCartney a făcut comentariile de la sediul din Cupertino al Apple înainte ca Tim Cook, succesorul lui Jobs în fruntea companiei, să anunțe miercuri că va demisiona din funcția de directorul general după un mandat de 15 ani.

El va fi înlocuit de John Ternus, un membru în vârstă de 50 de ani al conducerii companiei.