Veneția extinde taxa de acces pentru turiști în 2027. Cât vor plăti vizitatorii în 72 de zile ale anului

Veneția va taxa anul viitor turiștii cu 10 euro pe zi în 72 de zile între Vinerea Mare și jumătatea lui august, au anunțat vineri autoritățile locale, conform dpa.

Consiliul municipal a decis creșterea numărului de zile în care se percepe taxa pentru accesul în una din cele mai populare destinații turistice din Europa.

Anul acesta, măsura s-a aplicat timp de 60 de zile, notează Agerpres.

Deocamdată nu s-a aplicat și o creștere a taxei, deși se discutase deja despre 30 de euro sau chiar mai mult. Anul acesta cei care și-au făcut rezervări au putut încă să achite doar cinci euro. Orice majorare ar necesita și aprobarea guvernului Italiei.

Cei care rămân în oraș peste noapte sunt scutiți de taxa de intrare, însă nu și de cea turistică.

Veneția a fost primul oraș din lume care a introdus taxa de acces, în 2024. Anul acesta, orașul a încasat mai mult de cinci milioane de euro, de pe urma a 650.000 de turiști.

Municipalitatea insistă că scopul nu este obținerea de venituri, ci gestionarea mai bună a afluxului de vizitatori.

Turiștii își pot „rezerva” ziua petrecută în Veneția pe o platformă dedicată. Cei care vin în excursie de o zi primesc un cod QR care este verificat la controalele de la șapte puncte de acces din oraș, inclusiv la gara principală.

Vizitatorii cu rezervări la hotel introduc informațiile despre hotel și primesc, de asemenea, un cod QR pe care trebuie să îl prezinte la punctele de control. Totuși, ei nu trebuie să plătească, deoarece factura hotelului include deja taxa de cazare în Veneția.

Foto: Odelia Cohen, Dreamstime.com