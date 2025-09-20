Veneția va reintroduce taxa turistică din 2026

Turiștii vor fi obligați din 2026 să plătească de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie o taxă de intrare în oraș, potrivit Euronews.

Taxa, care va fi extinsă de anul viitor la 60 de zile, comparativ cu 54 în 2025, are ca scop reducerea turismului de o zi. Consiliul local din Veneția a confirmat că taxa pentru turiști, introdusă în vara anului 2024, va fi reintrodusă în 2026, deși cifrele din acest an arată că numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar ușor față de anul trecut, în ciuda taxei.

Costul taxei din 2026 nu a fost încă stabilit. În 2025, turiștii care nu au făcut rezervări cu cel puțin patru zile în avans au trebuit să plătească 10 euro în loc de 5 euro, cât era de obicei.

Ce trebuie să știe turiștii

Turiștii își pot „rezerva” ziua petrecută în Veneția pe o platformă dedicată. Cei care vin în excursie de o zi primesc un cod QR care este verificat la controalele de la șapte puncte de acces din oraș, inclusiv la gara principală.

Vizitatorii cu rezervări la hotel introduc informațiile despre hotel și primesc, de asemenea, un cod QR pe care trebuie să îl prezinte la punctele de control. Totuși, ei nu trebuie să plătească, deoarece factura hotelului include deja taxa de cazare în Veneția.

Autoritățile din Veneția spun că sistemul de taxe de acces este esențial pentru a face față numărului mare de turiști care epuizează serviciile și aglomerează orașul. Încă din 2024, activiștii au tras un semnal de alarmă că numărul de paturi turistice a depășit oficial numărul de rezidenți, care a scăzut la sub 50.000, într-o tendință care durează de zeci de ani.