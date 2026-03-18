Venezuela jubilează după ce a învins SUA pentru prima oară la unul dintre sporturile naționale ale americanilor

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei, a declarat ziua de miercuri drept „zi de sărbătoare națională” pentru a celebra victoria echipei țării sale în fața formației Statelor Unite în finala World Baseball Classic, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Am decis să declar ziua de mâine (miercuri) sărbătoare națională, nelucrătoare, pentru ca tinerii noștri să poată ieși pe străzi, în piețe, în parcuri și pe terenurile de sport pentru a sărbători”, a anunțat Rodriguez într-un mesaj publicat marți seara pe contul său de pe rețeaua de socializare „X”.

Președinta a invitat de asemenea populația să sărbătorească la un „mare concert”, fără să ofere alte detalii.

Pe contul său de Telegram, Delcy Rodríguez a declarat că întreaga țară este „foarte fericită” după succesul la baseball în fața americanilor și și-a exprimat dorința de a „mulțumi și îmbrățișa” membrii echipei Venezuelei.

„Reprezentați fiecare cer, fiecare mare, fiecare pământ al acestei frumoase patrii a eliberatorului nostru Simon Bolivar. Felicitări”, a afirmat președinta interimară într-un mesaj video.

Mii de oameni au urmărit meciul de baseball împotriva SUA în centrul capitalei Caracas, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia

Delcy Rodriguez a subliniat totodată că este „prima dată în istorie” când Venezuela câștigă acest turneu mondial.

„Acest triumf este o victorie pentru pasiunea, talentul și unitatea care ne caracterizează ca venezueleni”, a adăugat președinta în mesajul său.

Venezuela s-a impus ca cea mai bună selecționată de baseball din lume după ce a învins cu scorul de 3-2 echipa Statelor Unite, câștigând primul său titlu în World Baseball Clasic, a cărui finală s-a disputat marți la Miami (Florida).