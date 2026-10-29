Verdict după șase ani într-o anchetă în care unul dintre cei mai vocali procurori din România a fost cercetat pentru mai multe infracțiuni

Parchetul Curții de Apel București a decis clasarea dosarului penal în care procurorul militar Bogdan Pîrlog a avut calitate de suspect. „Fapta nu există”, a concluzionat Parchetul, la șase ani de la deschiderea anchetei. „Acest dosar a fost ținut la sertar în mod intenționat, pentru a fi scos când e nevoie”, acuză procurorul Pîrlog.

Dosarul în care Bogdan Pîrlog a avut calitatea de suspect a fost deschis în 2020, în urma unei sesizări din oficiu.

„A fost deschis de SIIJ (Secția de Investigare a Infracțiunilor săvârșite de magistrați – n.r.), iar după desființarea SIIJ a trecut la Parchetul Curții de Apel București. Câțiva ani, cercetările au fost in rem (n.r.- adică au vizat fapta)”, a explicat, pentru HotNews, Bogdan Pîrlog, procuror la Parchetul Tribunalului Militar București.

În 2024, Parchetul Curții de Apel București i-a adus la cunoștință că are calitate de suspect în acest dosar. Acuzațiile: abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.

Parchetul l-a acuzat pe procuror că în 2019 a decontat ilegal cheltuielile de transport pentru deplasări în țară și în străinătate.

După șase ani de cercetări, Parchetul Curții de Apel București i-a comunicat joi lui Bogdan Pîrlog că a dispus clasarea cauzei pentru toate infracțiunile de care a fost acuzat.

Temeiul invocat de procurorul de caz: „fapta nu există”, respectiv „fapta nu este prevăzută de legea penală”, potrivit ordonanței consultate de HotNews.

„Toate deplasările au fost în scop profesional, cu aprobările necesare”

Fost șef al Parchetului Militar București, Bogdan Pârlog, care a negat acuzațiile încă de la început, spune că toate deplasările care i s-au imputat ca fiind decontate fictiv au fost făcute pentru audieri în dosare, reuniuni ale conducerilor parchetelor militare sau bilanțuri ale parchetelor militare:

„Toate aceste deplasări, în urma cărora am fost acuzat că am beneficiat de decontări fictive, au fost realizate în scop profesional, cu toate aprobările necesare.

Au fost deplasări pentru audieri în două dosare penale, unul la Constanța, altul la Scornicești. Am fost la o activitate de bilanț cu toate cadrele de conducere a parchetelor militare. Eu am fost suspect pentru acea deplasare.

O deplasare în Italia, trimis două zile de Parchetul General. Pentru asta am fost făcut suspect de două ori că au dat cu copy-paste de două ori. O deplasare la o conferință la Bruxelles, unde Ministerul Apărării a vrut să figureze cu deplasare internațională, mi-a plătit deplasarea. Am făcut raport cu ce am vorbit acolo. Era o sesiune de comunicări pe tema atacului asupra justiției și pentru asta am fost făcut suspect”.

Procurorul susține că cercetările în dosar nu au fost tergiversate întâmplător timp de șase ani: „Acest dosar a fost ținut la sertar în mod intenționat pentru a fi scos când e nevoie, să se spună: „uite, ăsta are dosar penal”. Poate au fost unii care au crezut că mă intimidează cu acest dosar, dar eu sunt greu de intimidat”.

Bogdan Pîrlog acuză și că cercetările au fost declanșate în urma unor „înțelegeri de culise” la Ministerul Justiției, când ministru era Alina Gorghiu, și fostul procuror general Alex Florența.

În 2024, atunci când Pîrlog a lansat prima dată aceste acuzații împotriva Alinei Gorghiu și Alex Florența, cei doi au negat, într-o reacție pentru Independent News. În timp ce Florența a vorbit despre „frustrări profesionale” ale procurorului Pîrlog. Gorghiu a acuzat că îl va da în judecată.

„Au trecut doi ani și nu m-au dat în judecată. Să mă dea, voi aduce persoana care a participat la acea ședință și mi-a spus acele detalii”, susține acum Pîrlog.

Procurorul din România cu cele mai multe acțiuni disciplinare

Președinte al Asociației „Inițiativa pentru Justiție”, care reunește aproximativ 100 de procurori, Bogdan Pîrlog este unul dintre cei mai critici magistrați la adresa CSM și a Inspecției Judiciare.

În ultimii ani, procurorul Bogdan Pîrlog a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecția judiciară și sancționat de CSM pentru declarații publice considerate că aduc atingere prestigiului justiției. Cu o singură excepție, sancțiunile au fost anulate ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Inspecția Judiciară a declanșat în ultimii ani 22 de acțiuni disciplinare împotriva lui Bogdan Pîrlog, care spune că este procurorul din Europa cu cele mai multe acțiuni disciplinare declanșate, devansând un procuror polonez care deținea recordul european cu 14 acțiuni disciplinare.

Două dintre acțiuni se mai află în prezent pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.