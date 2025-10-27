Unul dintre cei mai vocali procurori din România, sancționat disciplinar pentru opiniile dintr-un interviu acordat HotNews – decizie a instanței supreme

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, luni, sancționarea cu avertisment a procurorului Bogdan Pârlog, șeful Parchetului Militar București pentru „manifestări care aduc atingere prestigiului justiţiei”, după ce anul trecut CSM se opusese sancționării. Inspecția Judiciară a declașat acțiunea disciplinară împotriva procurorului Pîrlog în urma unui interviu pe care procurorul l-a acordat HotNews în 2020 și în care a criticat decizia de clasare dispusă de DIICOT în dosarul 10 august și numirea Georgianei Hossu la șefia DIICOT.

Bogdan Pîrlog este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai critici magistrați la adresa CSM și a Inspecției Judiciare. În ultimii ani, împotriva lui au fost deschise 20 de acțiuni disciplinare.

El este cel care a deschis dosarul privind intervenția în forță a jandarmilor la protestul din 10 august 2018, ulterior dosarul fiind preluat de DIICOT.

„Casează hotărârea recurată şi, rejudecând, admite acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva pârâtului Pîrlog Bogdan Ciprian. În baza art.100 alin.(1) lit.a) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică pârâtului Pîrlog Bogdan Ciprian sancţiunea disciplinară constând în avertisment pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din acelaşi act normativ”, se arată în minuta deciziei ICCJ.

Decizia pronunțată luni de instanța supremă este definitivă și se răsfrânge asupra traseului profesional al procurorului Bodan Pîrlog.

El nu mai poate participa la concursul privind ocuparea funcției de prim-procuror al Parchetului Tribunalului Militar București, aflat în desfășurare la CSM. În plus, potrivit legii, timp de trei ani, Bogdan Pîrlog nu va mai putea participa la niciun alt concurs privind ocuparea unei funcții de conducere. Mandatul său la conducerea PTM București urma să expire în decembrie.

Sancționat pentru criticile aduse sistemului

Sancțiunea aplicată de ICCJ procurorului Bogdan Pîrlog vizează opiniile critice pe care acesta le-a exprimat într-un interviu acordat HotNews în 16 iulie 2020, după decizia DIICOT de clasare a dosarului 10 august.

În acțiunea disciplinară, Inspecția Judiciară indica mai multe fragmente în care procurorul Pîrlog critica numirea Georgianei Hosu la șefia DIICOT:

„Legat de persoanele numite la şefia parchetelor (Parchetul General – Gabriela Scutea şi DIICOT Giorgiana Hosu), a fost o lovitură dată credibilităţii demersurilor noastre. lar faptul că s-a trecut cu bocancii peste opinia Secţiei pentru procurori a CSM (care a dat aviz negativ pentru cele două numiri) a dat un semnal extraordinar atât în interior, cât şi în exteriorul ţării. A fost un semnal negativ deosebit”.

„Persoanele numite nu au ce căuta în aceste funcţii, dar nu asta este problema. Puteau fi cei mai titraţi profesionişti din ţară, nu aşa trebuia să se facă numirile”.

„La DIICOT, sub actuala conducătoare, pe vremea în care era adjunctă, Departamentui de stat ne-a declasat pe trafic de persoane. Acum este al doilea an consecutiv. DIICOT a avut-o în frunte pe actuala conducatoare”.

„Fără să încălcăm prezumţia de nevinovăție, totuşi trimiterea in judecată pentru infracţiuni de corupţie creează o fractură gravă. Soţui dumneaei este trimis în judecată. Totuşi, la cel mai inalt nivel.. Este pânâ la urmă responsabilitate să nu expui instituţia la un potenţial dezastru de imagine. Se va da soluţia, se va confirma sau nu. Este ideea strict de imagine şi de modul în care se abordează în vestui Europei și de modul în care se abordează la noi”.

Giorgiana Hosu a demisionat de la șefia DIICOT, după ce soțul ei a fost condamnat în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de corupție. Ulterior acesta a fost achitat.

CSM a considerat că opiniile procurorului nu reprezintă un delict și a respins pe 4 decembrie anul trecut acțiunea Inspecției Judiciare. Reprezentanții Inspecției au contestat decizia.

Procurorul din România cu cele mai multe acțiuni disciplinare

În ultimii ani, procurorul Bogdan Pîrlog a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecția judiciară și sancționat de CSM pentru declarații publice considerate că aduc atingere prestigiului justiției. Sancțiunile au fost anulate ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Militar București a precizat pentru HotNews.ro că este procurorul din Europa cu cele mai multe acțiuni disciplinare declanșate împotriva sa, devansând un procuror polonez care deținea recordul european cu 14 acțiuni disciplinare.

Împotriva procurorului Pîrlog, Inspecția Judiciară a declanșat în ultimii ani 20 de acțiuni disciplinare. Două dintre ele au fost reunite, rămânând 19.



Președinte al Asociației „Inițiativa pentru Justiție”, care reunește aproximativ 100 de procurori, Bogdan Pîrlog este unul dintre cei mai critici magistrați la adresa CSM și a Inspecției Judiciare.

În luna iulie, Parchetul General a propus revocarea lui de la conducerea Parchetului Tribunalului Militar București în urma unui control fulger „pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților și aptitudinilor manageriale”. „Datele sunt neadevărate, cu inadvertențe serioase, fără legătură cu realitatea faptică”, a acuzat, atunci, Pîrlog.