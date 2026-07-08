Verdictul lui Trump despre războiul cu Iranul. „Eu sunt pe primul loc pe lista lor de ucidere”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că el nu crede că va reizbucni un conflict pe scară largă cu Iranul în urma celor mai recente atacuri militare lansate de ambele părți, scrie Reuters.

„Nu cred că va reîncepe. Cred că totul se va termina foarte repede. Ei au lovit câteva nave, așa că noi i-am lovit mult mai tare”, a declarat Trump, în fața presei la Ankara, la finalul summitului NATO.

„Orice s-ar întâmpla, totul se va termina foarte repede… și va spori doar siguranța, inclusiv în ceea ce privește petrolul”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Întrebat de ce nu poate pune capăt războiului, Trump a spus că, de fapt, acest conflict a reprezentat „un succes militar extraordinar”. „Nu pot răspunde la această întrebare decât spunând că ei nu vor avea o armă nucleară”, a precizat el.

De asemenea, Trump a reluat ideea conform căreia Teheranul doreşte „să încheie un acord, dar nu ştie cum să facă acest lucru”.

Președintele SUA a reiterat, de asemenea, afirmațiile sale anterioare potrivit cărora el este o ținta principală a Teheranului.

„Au avut lideri, aceştia au dispărut. Au avut o altă generaţie de lideri, aceştia au dispărut. Acum au o altă generaţie de lideri, care s-ar putea să dispară şi ei”, a spus el. „Şi ştiţi ce, s-ar putea să dispar şi eu. Eu sunt pe primul loc pe lista de ucidere a celor vizați de Iran”, a susținut Trump.

„Un mic avertisment”

Președintele american avertizase Iranul, mai devreme miercuri, tot la summitul NATO de la Ankara, că Statele Unite vor lansa probabil noi lovituri în cursul serii, după atacurile din ziua precedentă.

„Voi da un mic avertisment: îi vom lovi puternic în seara aceasta”, le-a spus liderul american reporterilor, înaintea întâlnirii lui cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În declarațiile anterioare adresate jurnaliștilor din Ankara, Trump a afirmat că memorandumul de înțelegere care a servit drept acord inițial de încetare a focului între Statele Unite și Iran „s-a terminat”.

„Din punctul meu de vedere, s-a terminat. Nu vreau să negociez cu ei pentru că sunt niște gunoaie. Sunt oameni bolnavi, conduși de oameni bolnavi, răi, violenți. Dacă ar avea o armă nucleară, ar folosi-o”, a declarat Trump, în timp ce se afla alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la începutul celei de-a doua zile a summitului liderilor Alianței de la Ankara.

„Pentru mine, negocierea cu ei este doar o pierdere de timp. Ei mint. Am fost de acord, nu vor exista arme nucleare. Vorbesc cu presa și spun că nu am vorbit niciodată despre asta. Ce este în neregulă cu ei? Sunt nebuni”, a adăugat el.

„În opinia mea, s-a terminat. Cred că (negociatorii) își pierd timpul. Ei (iranienii) sunt o gașcă de mincinoși”, a mai afirmat Trump.

Cu toate acestea, el nu a spus în mod explicit că Washingtonul va reveni la un război pe scară largă și nu a fost clar imediat dacă negocierile dintre cele două părți pentru transformarea armistițiului într-un acord permanent vor continua sau nu.

„Nu știu dacă vom ajunge la un acord. S-ar putea să acționăm chiar și fără un acord”, a mai spus Trump înainte de întâlnirea lui cu președintele Zelenski.

Declarațiile președintelui american au venit după cel mai recent schimb de atacuri dintre Iran și Statele Unite.

Într-o escaladare a ostilităților care a cauzat o creștere bruscă a prețurilor petrolului, Iranul a anunțat că a atacat obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, după ce forțele americane au lovit ținte iraniene ca răspuns la atacurile asupra unor petroliere din Strâmtoarea Ormuz.

Reaprinderea ostilităților a accentuat, de asemenea, îngrijorările legate de siguranță și securitate în jurul Strâmtorii Ormuz, datele privind transportul maritim indicând că cel puțin patru petroliere și tancuri pentru tranportul gazelor au făcut cale întoarsă, în loc să încerce să tranziteze această cale navigabilă, o rută vitală de aprovizionare pentru economia mondială.