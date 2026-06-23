Verdictul unui cunoscut politolog. Cel mai mare pierzător după respingerea lui Veștea, un singur învingător și „marja de manevră” a lui Nicușor Dan

Sorin Grindeanu, la finalul votului din partid privind sprijinul politic al partidului pentru Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Social Democrat (PSD) este principalul pierzător al crizei declanşate de eşecul desemnării premierului Adrian Veştea, consideră politologul Cristian Pîrvulescu, potrivit căruia consecinţele votului din Parlament se vor vedea atât în plan politic, cât şi în interiorul partidului.

„PSD este principalul înfrânt”, afirmă Pîrvulescu, care susţine că social-democraţii au greşit prin încercarea de a construi o majoritate pe care nu o aveau.

Profesorul de științe politice a numit și „singurul învingător” de la finalul zilei.

În opinia analistului politic, după încheierea procedurii actuale, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să reia consultările şi să vină cu o nouă propunere de prim-ministru desemnat.

„O nouă rundă de consultări, care poate să fie rapidă sau nu, după care, în funcţie de rezultatul consultărilor, face o propunere de prim-ministru desemnat”, a declarat politologul, pentru agenția de presă News.ro, după anunțul oficial al căderii guvernului Veștea la votul de învestitură.

El a adăugat faptul că „PNL i-a stabilit linia pe care trebuie să o facă”, astfel încât preşedintele „nu mai are prea mult spaţiu de manevră”.

Pîrvulescu crede că rămân doar două variante: „Ori un guvern PSD susţinut de PNL, UDMR şi USR, ori un guvern minoritar cu PNL, UDMR, USR susţinut PSD”.

În aceeaşi logică, el a subliniat că un guvern are nevoie de o majoritate clară şi că partidele au demonstrat că nu reuşesc să o construiască singure. „Partidele nu au capacitatea să mobilizeze majorităţi”, a mai spus profesorul de științe politice de la SNSPA.

„Singurul învingător”

Un punct central al analizei politologului este rolul jucat de liderul AUR, George Simion.

Cristian Pîrvulescu afirmă că liderul AUR a ieşit cel mai bine din această confruntare. „Singurul învingător din această confruntare este George Simion”, a arătat el, explicând că AUR nu avea niciun interes să susţină formula guvernamentală discutată.

În opinia profesorului, prin refuzul de a participa la jocul politic, AUR a câştigat capital electoral şi şi-a întărit poziţia internă.

„PSD pierde votanţi în favoarea AUR”

Politologul Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

Politologul mai consideră că PSD a pierdut şi pentru că a mizat pe apropierea de AUR.

„PSD pierde votanţi în favoarea AUR”, a afirmat el, adăugând că această strategie a fost o eroare care a împins partidul într-o poziţie defensivă.

În evaluarea analistului politic, social-democraţii au crezut că pot obţine prin compromisuri o majoritate pe care nu o aveau, iar rezultatul a fost tocmai inversul celui dorit.

Problema mai largă

Pîrvulescu vede în această criză şi o problemă mai largă a sistemului politic. El a spus că este „absolut anormal” ca un partid de aproximativ 20% să ajungă să condiţioneze formarea guvernului.

În opinia lui, „atacul este împotriva instituţiilor României”, iar conflictul politic actual arată incapacitatea partidelor de a evalua riscurile şi de a proteja stabilitatea democratică.

„Marja de manevră” a lui Nicușor Dan

Despre Nicuşor Dan, Pîrvulescu spune că acesta nu putea răspunde cererilor venite din zona AUR şi că, din punct de vedere aritmetic, presiunea politică a fost foarte greu de gestionat.

„Marja de manevră a preşedintelui este foarte mică”, a arătat profesorul, sugerând că viitoarele soluţii vor depinde de o nouă negociere între partidele mari.

Principalele reacții și decizii despre Guvernul Veștea au fost LIVETEXT pe HotNews.

Politologul crede că şi disidenţii din PNL şi-au consumat şansa odată cu votul de astăzi.

„Şansa lor a fost epuizată astăzi prin acest vot”, spune Pîrvulescu, estimând că eventualele contestaţii vor rămâne doar în plan juridic.

„Vor fi cu siguranţă excluşi toţi”, a adăugat Pîrvulescu, referindu-se la liberalii care au încălcat disciplina de partid.