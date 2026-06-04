Veste bună pentru șoferii români care merg spre Grecia. Fără cozi la Giurgiu: cum se va plăti taxa de Pod online

Coadă la plata taxei de Pod de la Giurgiu / Sursă: HotNews.ro / Victor Cozmei

Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod a fost recepționat astăzi, anunță Compania de Administrare a Drumurilor (CNAIR). Românii, susține compania de stat, vor putea plăti pe un site și pe o aplicație, cu cardul.

Din comunicarea CNAIR se înțelege că sistemul e în stare de funcționare și că va putea fi accesat din 15 iunie.

Sistemul va permite plata taxei de pod prin metode electronice, astfel încât mașinile să nu mai stea la coadă la barieră și să treacă automat pe benzi dedicate. Sistemul va fi disponibil autoturismelor, într-o primă fază, a spus CNAIR.

„Pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie 2026, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor”, anunță joi directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) este o soluție de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, „bazată pe o configurație cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât WEB, cât și prin aplicație mobilă”.

La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid (high-speed).

„În faza inițială, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar ulterior va fi extins pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj”, transmite directorul CNAIR.

Contract de 165.000 de euro implementat în jumătate de an

CNAIR a semnat în decembrie anul trecut un contract de 844.500 de lei (circa 165.000 de euro) cu firma Altimate pentru realizarea unui sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunare în sensul Giurgiu – Ruse.

Contractul are termen de implementare de 6 luni, urmate de 12 luni garanție.

„Termenul de punere în funcțiunea este 15 iunie 2026”, confirma la începutul lunii mai pentru HotNews purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

În prezent, pentru autoturisme șoferii plătesc o taxă de 15 lei (3 euro), iar TIR-urile plătesc 180 de lei (circa 37 de euro). Pe partea bulgară, autoturismele plătesc 2 euro, iar camioanele grele tot 37 de euro. De ambele părți modalitatea de plată predominantă este cu card sau cash la gherete.

Anul trecut, CNAIR a transmis la solicitarea HotNews și cât înseamnă, de fapt, colectarea taxei de trecere a Podului Prieteniei – aproape 17 milioane de euro pe an.