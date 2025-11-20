Veste neplăcută pentru Kiev: Unul dintre puținii săi susținători de la Washington, generalul care i s-a opus emisarului Witkoff, a decis să plece din funcție

Generalul-locotenent Keith Kellogg, emisarul special al președintelui american pentru Ucraina, participă la o masă rotundă la Forumul de Securitate de la Varșovia, pe 30 septembrie 2025. FOTO: Dominika Zarzycka/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Emisarul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina, Keith Kellogg, le-a spus colaboratorilor săi că intenționează să părăsească administrația de la Washington în ianuarie anul viitor, au declarat patru surse pentru agenția de presă Reuters, care notează că o astfel de plecare poate însemna pierderea unui susținător-cheie al Kievului în actuala administrație republicană.

Trimisul special al președintelui este o funcție temporară, iar astfel de emisari trebuie, în teorie, să fie confirmați de Senat pentru a rămâne în funcție după 360 de zile. Kellogg a indicat că ianuarie ar fi un moment natural pentru plecarea lui, având în vedere legislația existentă, au precizat sursele citate de Reuters, care au solicitat protecția anonimatului pentru a putea discuta despre conversațiile private.

Plecarea lui Kellog din administrația Trump va fi o veste neplăcută la Kiev. Generalul-locotenent în rezervă era considerat de diplomații europeni, inclusiv de ucraineni, ca fiind o persoană înțelegătoare într-o administrație care, uneori, s-a înclinat spre punctul de vedere al Moscovei cu privire la originile războiului din Ucraina.

Vestea acestei mișcări vine în contextul în care Ucraina se confruntă cu noi dificultăți pe frontul diplomatic.

Două surse au declarat miercuri pentru Reuters că Washingtonul i-a semnalat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Planul propune ca Kievul să renunțe la teritorii și la unele arme. Propunerile, care includ reducerea dimensiunii forțelor armate ucrainene, ar reprezenta un regres major pentru Kiev.

Propunerea de acord a fost inițiată de emisarul special al SUA pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, toate informațiile de până acum indicând faptul că generalul Kellogg nu a avut un rol în elaborarea planului.

Kellogg s-a confruntat uneori cu Witkoff

Keith Kellogg a denunțat mai vehement decât alți oficiali ai administrației Trump atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene. El s-a ciocnit uneori cu Witkoff, care a reluat public unele dintre argumentele președintelui rus Vladimir Putin și a susținut de mult timp un schimb teritorial, mai degrabă inechitabil pentru Kiev, ca parte a unui acord de pace pe termen lung, notează Reuters.

Printre succesele lui Kellogg se numără facilitarea eliberării a zeci de deținuți politici ai regimului condus de Aleksandr Lukașenko, în schimbul unei reduceri limitate a sancțiunilor SUA asupra Belarusului.

Casa Albă și Departamentul de Stat nu au răspuns solicitărilor de a transmite puncte de vedere.

O persoană care cunoaște decizia lui Kellogg a spus că acesta nu a intenționat niciodată să rămână mult timp în administrația de la Washington.

Abordarea lui Trump față de Ucraina a variat

Deși Trump s-a concentrat intens pe încheierea războiului din Ucraina, abordarea sa cu privire la modul de a face acest lucru a variat dramatic.

În martie, el a întrerupt pentru scurt timp schimbul de informații secrete cu Ucraina, înainte de a-l relua rapid. În ultimele luni, Trump a intensificat de fapt schimbul de informații cu Kievul.

Și, în timp ce președintele american a înființat un nou program prin care aliații europeni cumpără arme americane în numele Kievului, el a întrerupt în mare parte programele de asistență militară ale SUA care fuseseră înființate de fostul președinte Joe Biden.

Trump a preluat funcția insistând pentru un armistițiu imediat, dar a renunțat la această cerere după întâlnirea cu Putin din Alaska, în august. În octombrie, el a îmbrățișat din nou ideea unui armistițiu de-a lungul liniei frontului, după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski de la Washington.

Cea mai recentă propunere condusă de Steve Witkoff – în măsura în care va fi acceptată de alte facțiuni ale administrației Trump – pare să reprezinte o altă schimbare în direcția mulțumirii Moscovei.

Separat, o delegație americană condusă de secretarul armatei, Dan Driscoll, se află în prezent la Kiev într-o „misiune de informare”, a anunțat ambasada SUA la Kiev. Șeful armatei americane, generalul Randy George, face parte și el din delegație. George și Driscoll se vor întâlni joi cu Zelenski, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu acest subiect.

Kellogg a menținut o relație solidă cu Trump, au precizat sursele. Dar el a fost absent în mod notabil de la întâlnirea din octombrie cu Zelenski, fapt pe care unii aliați l-au atribuit luptelor interne din administrația republicană.

Nu a fost clar imediat cine – dacă va fi altcineva – îl va înlocui pe Kellogg. Statele Unite nu au numit încă un ambasador pentru Ucraina confirmat de Senat. Diplomata de carieră Julie Fisher a fost numită în luna mai la misiunea SUA din Kiev – fiind desemnată drept însărcinata cu afaceri a Washingtonului.