Veste proastă pentru singurul român care a fost pe teren la două meciuri la Cupa Mondială

Românul Istvan Kovacs (41 de ani) a ieșit din cursa pentru finala Campionatului Mondial 2026, scrie GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews.

Kovacs a fost inclus pe lista arbitrilor aleși pentru turneul final, alături de alți 51 de „centrali”, iar din brigada sa au mai făcut parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

FIFA l-a delegat la meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, Tunisia – Japonia, disputat la Monterrey. Forul mondial scria atunci că arbitrul român este „unul dintre cei mai importanți arbitri ai Europei”.

Ulterior, Istvan Kovacs a arbitrat partida dintre Iordania și Argentina, scor 1-3, din ultima etapă a grupei J.

A fost o partidă fără miză, în condițiile în care sud-americanii erau deja calificați în fazele eliminatorii de pe primul loc, iar Iordania era eliminată de la Mondial, scrie sursa citată.

Continuarea articolului, pe GOLAZO.ro.