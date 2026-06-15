Veștea explică de ce nu l-a informat pe Bolojan despre nominalizarea sa: „Din partea președintelui, s-a cerut confidențialitate”

Adrian Veștea, candidatul la postul de prim-ministru, a afirmat, înainte de începerea ședinței conducerii PNL, că nu l-a informat pe președintele partidului Ilie Bolojan despre nominalizarea sa întrucât Nicușor Dan i-a cerut „confidențialitate”.

„Este un act de responsabilitate. După acum am spus, acest lucru l-am decis sâmbătă seara târziu, această propunere a venit din partea președintelui Nicușor Dan, dar în ce mă privește, nu am fost și nu voi fi niciodată un laș, mai ai ales când este vorba de destinele României”, a spus Adrian Veștea.

Întrebat insistent de către jurnaliști de ce nu l-a informat și pe Ilie Bolojan înainte ca președintele Nicușor Dan să facă publică nominalizarea sa, Veștea a spus că șeful statului i-a cerut „confidențialitate”

„Toate aceste lucruri s-au luat la o oră târzie, s-a dorit confidențialitate. În cursul zilei de miercuri a fost o discuție ipotetică, informală, nu am avut nicio certitudine (…) Nu aveam ce să informez (…) Din partea președintelui, s-a cerut confidențialitatea acestei întâlniri”, afirmat Veștea.

Conducerea PNL se reunește luni după-amiază într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de susținerea premierului desemnat să formeze guvernul Adrian Veștea. Nominalizarea lui Veștea a fost făcută de președintele Nicușor Dan fără consultarea partidelor parlamentare.