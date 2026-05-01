Vești bune de la meteorologi pentru luna mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni. După un început de lună rece, temperaturile vor începe să crească treptat, depășind valorile normale pentru această perioadă.

Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în vestul, nord-vestul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va fi apropiată de normalul calendaristic. Totodată, prima parte a lunii va fi caracterizată de ploi puține, iar spre finalul lunii, deși pot apărea precipitații locale, tendința de încălzire se va menține, anunță meteorologii.

Săptămâna 4-11 mai

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale, potrivit ANM.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 11-18 mai

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice şi local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 18-25 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil uşor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi local deficitare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.